Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Intelligent Balanced Hedging System



📌 Produkteinführung



Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem Prinzip "Point Spread Arbitrage + dynamische Risikokontrolle", um stabile und wiederholbare Marktstrukturen für verschiedene Instrumente zu finden.

Dieses System wurde in Langzeittests getestet und hat dabei seine strenge Logik, Robustheit und Zuverlässigkeit bewiesen. Es verfügt über eine automatische Risikokontrolle, klare Parameter, eine einfache Struktur und eine starke Visualisierung. Der Handel ist stabil, und die Positionen werden kontinuierlich entsprechend der von Ihnen festgelegten Größe gehalten. Das System erkennt automatisch die Tagesgewinne und leitet eine Pause ein, wobei es den Handel konsequent nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung durchführt. Es ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet. Dieses System unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen, ist für alle Instrumente geeignet und verfügt über einfache Parametereinstellungen. Sie müssen nur die Losgröße, das Einstiegsintervall, das tägliche Gewinnziel für die automatische Unterbrechung und den Gesamtstopp-Loss festlegen; die anderen Einstellungen können auf den Standardwerten belassen werden. Wir laden Sie herzlich ein, sich anzumelden und die Wunder dieses Programms zu erleben. Wir empfehlen, die Losgröße auf 0,01-0,02 Lose pro 500 $ Kapital einzustellen. Der Handel ist stabil, wobei die Positionen kontinuierlich entsprechend der von Ihnen festgelegten Größe gehalten werden. Das System erkennt automatisch die täglichen Gewinne und leitet eine Pause ein, indem es die Trades konsequent nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung ausführt. Wir laden Sie ein, das System zu abonnieren und seine Wunder zu erleben. Wenn Sie eine detaillierte Anleitung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte nach dem Kauf über Telegram.



📌 Kernvorteile



✔ Null-Indikator-Beteiligung - Die Kernlogik basiert vollständig auf dem Kursverhalten.

✔ Automatischer Spread-Schutz - Anwendbar auf die meisten Forex-Paare

✔ Intelligente Hedging-Engine - Aufrechterhaltung der Profitabilität in volatilen Märkten

✔ Strenge Risikokontrolle - Jede Order wird kontrolliert, und eine maximale Positionsgröße kann festgelegt werden.

✔ Visuelle Parameterschnittstelle - einfach, leicht verständlich und übersichtlich.

✔ Kompatibel mit Bybit / Forex / CFD-Plattformen

✔ Automatische Verifizierung bestanden (MQL5 offizieller Test kompatibel)



📌 Anwendbare Benutzer

- Konservative Trader

- Benutzer, die Grid-Trading/Hedging/Spread-Arbitrage-Strukturen bevorzugen

- Spieler, die sich nicht auf Indikatoren verlassen und reine Preislogik bevorzugen

- Trader, die ihre Strategien automatisieren wollen



📌 Vorsichtsmaßnahmen

- Empfohlen für den Einsatz in Live-Konten oder Umgebungen mit hohemLeverage-Umgebungen mit einem Minimum von $200.

- Wir empfehlen die Verwendung von Brokern mit niedrigen Spreads und geringer Latenzzeit.

