Gold Sniper MT4 EA

Https: / / www.mql5.com / zh / Users / gzd811

Le fonctionnement en eurusd M15

Int Slippage = 100; / / prix de transaction dans Slippage acceptable

Extérieur double excédent = 200; / / maximum à gagner

La butée extérieure double = 10; / / maximum s'arrête

Des butées d'isolation mobile extérieur double point = 0; / / maximum s'arrête

Double butée extérieure mobile = 20; / / maximum s'arrête

Extérieur double de parité des butées = 2; / / maximum s'arrête

Mise à jour de points de fermeture extérieur Int = 20; / / espaceur

Une pièce d'isolation extérieur double dans nombre de K = 1; / / espaceur

Ordre extérieur double nombre de mains = 0,1; / / nombre de mains

La proportion de double financement extérieur = 2; / / nombre de mains

Position extérieure double n = 10;

Extérieur double excédent n = 500;

Double excédent extérieur total = montant de 10000;

Arrête le montant total extérieur double = - 1 000 000;

Le montant total des bénéfices de la liquidation de l'extérieur double = 10000;

Extérieur double de la première unité de quantité de perte = - 5;

Le montant total des bénéfices de la liquidation de l'extérieur double 2 = 200000;

Le montant de la perte de l'extérieur de la première unité de 2 = - 100;

L'entrée double zig en virgule fixe = 100; / / zig à virgule fixe

Arrête d'entrée double double coefficient = 1; / / arrêt double coefficient

Valeur = 50 entrée double perte de rentabilité; / / arrêter la perte de valeur de la rentabilité

Extérieur int MagicNumberbuy = 888;

Extérieur int MagicNumbersell = 999;

Double plein [4], grille [4], TSBB [4], TSBBSL [4], TSYD [4], TSYDSL [4], SL [4], TP [4], maxbal;

/ / - - - - Money Management

Extérieur int tradeSymbolNum = 3; / / numéro de transaction

/ / - - - - Account Functions

Input int InpDepth = 12; / / profondeur

Input int InpDeviation = 5; / / écart

Input int InpBackstep = 3; / / Backstep

/ / - - - - paramètre défini par l'utilisateur

Extérieur bool ouvrir plusieurs = 1; / / indice de paramètre

Extérieur bool - = 1; / / indice de paramètre

Extérieur de chaîne double = "1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5";

Heure de début de l'extérieur la chaîne 1 = "00: 00";

Heure de fin de l'extérieur la chaîne 1 = "02: 59";

Des butées d'isolation mobile extérieur double point 1 = 100; / / maximum s'arrête

Heure de début de l'extérieur la chaîne 2 = "03: 00";

Heure de fin de l'extérieur la chaîne 2 = "04: 59";

La butée mobile extérieur double points espaceur 2 = 100; / / maximum s'arrête

Heure de début de l'extérieur, 3 = "05: 00";

Heure de fin de l'extérieur, 3 = "06: 59";

Des butées d'isolation mobile extérieur double point 3 = 100; / / maximum s'arrête

Heure de début de l'extérieur la chaîne 4 = "07 h 00";

Heure de fin de l'extérieur de la chaîne 4 = "12 h 59";

Des butées d'isolation mobile extérieur double point 4 = 100; / / maximum s'arrête

Heure de début de l'extérieur la chaîne 5 = "12 h 00";

Heure de fin de l'extérieur la chaîne 5 = "23 h 59,";

Des butées d'isolation mobile extérieur double point 5 = 150; / / maximum s'arrête