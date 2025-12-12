Manual Trading in Strategy Tester

Manuelles Handels-Dashboard für MT5 Strategy Tester





Dieses Dienstprogramm fügt ein übersichtliches Dashboard auf dem Chart hinzu, mit dem Sie innerhalb des MetaTrader 5 Strategy Testers manuell handeln können - ideal für diskretionäres Backtesting, Replay-ähnliche Übungen und die Validierung von Ausführungsregeln unter realistischen Bedingungen.





Anstatt sich auf die Standardschnittstelle zu verlassen, erhalten Sie einen schnellen Arbeitsablauf zur Platzierung und Verwaltung von Aufträgen direkt über das Panel.









✅ Merkmale

- Platzieren Sie Market Orders und Pending Orders über das Dashboard

- Schnelles Ändern von SL / TP bei offenen Positionen und schwebenden Aufträgen

- Anpassung der Risikoeinstellungen und der Positionsgröße

- Patrial Positionsschließung



- Berechnen Sie die Statistik der Testsitzung während der Sitzung





🎯 Am besten geeignet für

- Manuelle Händler, die innerhalb des Strategy Testers üben und backtesten möchten

- Händler, die eine regelbasierte Ausführung entwickeln und eine konsistente Risikokontrolle benötigen

- Alle, die einen schnelleren, saubereren Auftragsablauf während des Testens wünschen









⚠️ Risikohinweis

Dies ist ein manueller Ausführungsassistent für den MT5 Strategy Tester. Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Ausführung variieren.



