Liquiditäts-Sweeper EA

Liquidity Sweeper EA ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der einen sauberen, weit verbreiteten Smart Money Concepts Workflow handelt:

Erkennen von Marktstrukturschwankungen (HH/HL oder LL/LH) Bestätigen Sie einen Break of Structure (BOS) anhand eines Kerzenschlusses nach dem vorherigen Swing Warten Sie auf einen Liquiditäts-Sweep auf dem entgegengesetzten Swing-Level (SSL/BSL) Steigen Sie erst dann ein, wenn der Preis nach innen schwenkt und schließt und sich mit der BOS-Richtung deckt.

Der EA verfügt über eine leistungsorientierte Engine (zwischengespeicherte Kurse, bar-basierte Verarbeitung), Risikokontrollen und Broker-Constraint-Checks, um abgelehnte Aufträge zu reduzieren.

Strategie-Logik

Swing & Struktur-Erkennung

Verwendet eine konfigurierbare SwingLength (Balken links/rechts) zur Kennzeichnung von Swing-Punkten: Hochs: H / HH / LH Tiefs: L / LL / HL

(Balken links/rechts) zur Kennzeichnung von Swing-Punkten: Bestätigt BOS nur, wenn ein Close das vorherige Strukturniveau durchbricht.

Liquiditäts-Sweep-Einstieg

Nachdem BOS bestätigt wurde, zielt der EA auf den gegenüberliegenden Liquiditätspool:

Bullish BOS → SSL Sweep Buy Der Preis fällt unter das letzte Swing-Tief (Liquidität) und schließt dann wieder darüber Kerze muss bullish sein (close > open)

BÄRISCH BOS → BSL Sweep Verkaufen Preis liegt über dem letzten Swing-Hoch (Liquidität), schließt dann wieder darunter Kerze muss bärisch sein (close < open)



Das Signal wird nach dem Einstieg "verbraucht", um wiederholte Trades mit demselben Setup zu verhindern.

Risiko & Handelsausführung

Stop Loss & Gewinnmitnahme

SL wird jenseits des Sweep-Extremums mit einem konfigurierbaren Puffer (Punkte) platziert.

mit einem konfigurierbaren Puffer (Punkte) platziert. TP verwendet ein festes Risiko:Gewinn-Verhältnis (RRR), Standard 2,0.

Positionsgröße

Wählen Sie zwischen:

Feste Losgröße , oder

, oder Risikoprozent pro Handel (Losgröße berechnet aus SL-Abstand unter Verwendung von Tickgröße/-wert)

Broker & Sicherheitsfilter

Filter für maximalen Spread (in Punkten)

(in Punkten) Stops / Freeze Level Abstandskontrollen

Kompatibler Füllungsmodus (FOK/IOC/RETURN)

Konfigurierbare Abweichung von Marktaufträgen

Kontrolle der Handelsfrequenz

Begrenzung der maximal offenen Positionen pro Symbol/Magic Number

Cooldown-Balken nach jedem Handel

nach jedem Handel Optionale Schließung gegenüberliegender Positionen vor Eröffnung einer neuen Position

Handelsmanagement (RR-basiert)

Optionale fortgeschrittene Managementfunktionen, die auf dem anfänglichen "1R"-Abstand basieren:

Break-even-Bewegung nach +X R (mit BE-Offset)

nach +X R (mit BE-Offset) Teilweise Schließung nach +X R (einmalig pro Position)

nach +X R (einmalig pro Position) RR-basierter Trailing-Stop nach +X R, wobei SL einen bestimmten Bruchteil von R hinter dem Preis bleibt

Visualisierung (Optional)

Wenn aktiviert, zeichnet der EA:

Swing-Punkt-Markierungen und -Beschriftungen (H/HH/LH, L/LL/HL)

BOS-Ebenen (gestrichelte Strukturbruchlinie)

Liquidity Sweep-Zonen (SSL/BSL-Rechtecke + Level-Linie)

Einstiegspfeile

Beinhaltet auch die automatische Bereinigung von älteren Objekten, um die Charts sauber zu halten.

Optimierungs-Toolkit (inbegriffen)

Eingebautes professionelles Optimierungs-Scoring:

Gibt eine CSV-Datei pro Optimierungslauf aus

aus Zusammengesetzte Bewertung basierend auf MT5-Tester-Statistiken (PF, Recovery, DD%, Expected Payoff, Win↔RRR-Harmonie, Smoothness)

Optionales striktes Gating zur Ablehnung spröder Parametersätze (min Trades, max DD%, min PF)

Übersicht der Eingaben

Die wichtigsten Eingaben sind:

SwingLength, RiskRewardRatio, SL-Puffer

Spread-Filter, Abweichung, Max Trades, Cooldown

Risiko%-Sizing oder feste Lots

Umschaltmöglichkeiten für Break-even / Trailing / Partial Close

Visuelle Toggles und Objekt Pruning

Optimierung CSV + Scoring-Parameter

Empfohlene Verwendung

Am besten geeignet für liquide FX-Majors, Gold und wichtige Indizes (abhängig von den Broker-Bedingungen).

(abhängig von den Broker-Bedingungen). Führen Sie die Optimierungen des Strategy Testers pro Symbol und Zeitrahmen durch und validieren Sie sie mit Forward Testing.

durch und validieren Sie sie mit Forward Testing. Lassen Sie den Spread-Filter für sauberere Ausführungen während volatiler Sitzungen aktiviert.

Wichtige Hinweise / Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein systematisches Handelswerkzeug. Die Ergebnisse hängen vom Symbol, der Brokerausführung, dem Spread und dem Marktregime ab. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Keine Strategie garantiert Gewinne.