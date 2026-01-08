Fingerprint Pattern Recognition
- Utilitys
- Filip Dockal
- Version: 1.0
Erkennung von Fingerabdruckmustern
Nicht handelsbezogenes Dienstprogramm für MetaTrader 5.
Laden Sie eine "Fingerabdruck"-CSV-Vorlage (OHLC), scannen Sie historische Charts nach ähnlichen Kursbewegungen und exportieren Sie jede Übereinstimmung in eine Ergebnis-CSV-Datei zur späteren Analyse und Kennzeichnung. Enthält einen sekundären Formationsdetektor (klassische Chartmuster) als Bonusfunktion.
Was dieses Dienstprogramm leistet
Fingerprint Pattern Recognition hilft Ihnen, Datensätze mit wiederkehrenden Kursverläufen zu erstellen:
- Fingerprint-Modus (primär):
Vergleicht die letzten geschlossenen Kerzen mit einer vom Benutzer bereitgestellten CSV-Vorlage (OHLC). Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, markiert der EA sie auf dem Chart und schreibt eine Zeile in eine Ergebnis-CSV, einschließlich Vorwärtsbalken nach der Übereinstimmung (für die Ergebnisanalyse).
- Formationsbibliothek (sekundär / Bonus):
Erkennt eine kleine Anzahl gängiger Formationen und zeichnet saubere Anmerkungen (Pivots/Levels + Breakout Candle Marker).
Anmerkung: Dies ist eine Hilfsfunktion. Es ist kein perfekter "KI-Chartist"; es ist für eine schnelle, transparente, regelbasierte Erkennung konzipiert.
Es wird nicht gehandelt. Es werden keine Aufträge eröffnet oder verwaltet.
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.
Verwendet geschlossene Kerzen (stabile Signale; keine erneute Darstellung auf dem sich gerade bildenden Balken).
Typischer Arbeitsablauf (empfohlen)
1. Erfassen Sie eine Fingerprint-Vorlage mit dem dazugehörigen "Fingerprint Capture Script".
- Das Skript exportiert eine CSV-Vorlage in den Ordner " Common Files" des Terminals.
2. Hängen Sie die Fingerabdruckmustererkennung an ein Diagramm an.
3. Wählen Sie aus:
- Modus: Fingerabdruckerkennung (primär)
- Template CSV: Ihre Fingerabdruckdatei
- Run Tag: Benennen Sie Ihren Dataset-Lauf (Symbol / Zeitrahmen / Experimentname)
4. Lassen Sie es im Strategy Tester laufen. Jede Übereinstimmung wird in eine Ergebnis-CSV-Datei (Common Files) geschrieben.
5. Analysieren / beschriften Sie die exportierten Ergebnisse:
- In Excel/Python, oder
- in Patternica Desktop-Anwendung(empfohlen, Link im Profil des Verkäufers).
Dateien und Speicherorte
- Template CSV input: geschrieben in / gelesen aus Common Files
- Ergebnis-CSV-Ausgabe: wird in Common Files geschrieben
- Dieses Design macht es einfach, mehrere Terminals oder mehrere Symbole/Zeitrahmen auszuführen und die Dateien an einem Ort zu speichern.
Was wird exportiert (Ergebnisse CSV)
Für jede Übereinstimmung wird eine Zeile geschrieben, die Folgendes enthält:
- Eine kompakte OHLC-Zusammenfassung des übereinstimmenden Fensters
- Die Trefferquote und Flags
- OHLC für N Forward-Kerzen nach dem Match (N = Forward Bars)
Dies ist speziell für die Post-Analyse gedacht (Gewinnrate, Verteilung, Clustering, Kennzeichnung usw.).
Wichtige Hinweise/Haftungsausschluss
- Dieses Dienstprogramm liefert keine Handelssignale oder Rentabilitätsversprechen.
- Der Musterabgleich ist von Natur aus probabilistisch; die Ergebnisse hängen vom Marktregime, der Liquidität des Symbols, dem Spread und der Qualität der Fingerabdruckvorlage ab.
- Es dient der Forschung, dem Aufbau von Datensätzen und der visuellen Untersuchung.