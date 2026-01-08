Erkennung von Fingerabdruckmustern

Nicht handelsbezogenes Dienstprogramm für MetaTrader 5.





Laden Sie eine "Fingerabdruck"-CSV-Vorlage (OHLC), scannen Sie historische Charts nach ähnlichen Kursbewegungen und exportieren Sie jede Übereinstimmung in eine Ergebnis-CSV-Datei zur späteren Analyse und Kennzeichnung. Enthält einen sekundären Formationsdetektor (klassische Chartmuster) als Bonusfunktion.





Was dieses Dienstprogramm leistet



Fingerprint Pattern Recognition hilft Ihnen, Datensätze mit wiederkehrenden Kursverläufen zu erstellen:





- Fingerprint-Modus (primär):

Vergleicht die letzten geschlossenen Kerzen mit einer vom Benutzer bereitgestellten CSV-Vorlage (OHLC). Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, markiert der EA sie auf dem Chart und schreibt eine Zeile in eine Ergebnis-CSV, einschließlich Vorwärtsbalken nach der Übereinstimmung (für die Ergebnisanalyse).





- Formationsbibliothek (sekundär / Bonus):

Erkennt eine kleine Anzahl gängiger Formationen und zeichnet saubere Anmerkungen (Pivots/Levels + Breakout Candle Marker).

Anmerkung: Dies ist eine Hilfsfunktion. Es ist kein perfekter "KI-Chartist"; es ist für eine schnelle, transparente, regelbasierte Erkennung konzipiert.





Es wird nicht gehandelt. Es werden keine Aufträge eröffnet oder verwaltet.

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.

Verwendet geschlossene Kerzen (stabile Signale; keine erneute Darstellung auf dem sich gerade bildenden Balken).





Typischer Arbeitsablauf (empfohlen)

1. Erfassen Sie eine Fingerprint-Vorlage mit dem dazugehörigen "Fingerprint Capture Script".

- Das Skript exportiert eine CSV-Vorlage in den Ordner " Common Files" des Terminals.

2. Hängen Sie die Fingerabdruckmustererkennung an ein Diagramm an.

3. Wählen Sie aus:

- Modus: Fingerabdruckerkennung (primär)

- Template CSV: Ihre Fingerabdruckdatei

- Run Tag: Benennen Sie Ihren Dataset-Lauf (Symbol / Zeitrahmen / Experimentname)

4. Lassen Sie es im Strategy Tester laufen. Jede Übereinstimmung wird in eine Ergebnis-CSV-Datei (Common Files) geschrieben.

5. Analysieren / beschriften Sie die exportierten Ergebnisse:

- In Excel/Python, oder

- in Patternica Desktop-Anwendung (empfohlen, Link im Profil des Verkäufers).





Dateien und Speicherorte

- Template CSV input: geschrieben in / gelesen aus Common Files

- Ergebnis-CSV-Ausgabe: wird in Common Files geschrieben

- Dieses Design macht es einfach, mehrere Terminals oder mehrere Symbole/Zeitrahmen auszuführen und die Dateien an einem Ort zu speichern.



Was wird exportiert (Ergebnisse CSV)



Für jede Übereinstimmung wird eine Zeile geschrieben, die Folgendes enthält:

- Eine kompakte OHLC-Zusammenfassung des übereinstimmenden Fensters

- Die Trefferquote und Flags

- OHLC für N Forward-Kerzen nach dem Match (N = Forward Bars)





Dies ist speziell für die Post-Analyse gedacht (Gewinnrate, Verteilung, Clustering, Kennzeichnung usw.).





Wichtige Hinweise/Haftungsausschluss

- Dieses Dienstprogramm liefert keine Handelssignale oder Rentabilitätsversprechen.

- Der Musterabgleich ist von Natur aus probabilistisch; die Ergebnisse hängen vom Marktregime, der Liquidität des Symbols, dem Spread und der Qualität der Fingerabdruckvorlage ab.

- Es dient der Forschung, dem Aufbau von Datensätzen und der visuellen Untersuchung.



