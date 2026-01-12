Waddah Attar Explosion Indicator for MT5

Waddah Attar Explosion ist ein auf Momentum und Volatilität basierender Indikator, der Phasen starker Marktbewegungen hervorhebt und gleichzeitig Bedingungen mit geringer Aktivität herausfiltert.

Der Indikator kombiniert:

MACD-basierte Momentum-Beschleunigung

Volatilitätserweiterung unter Verwendung der Standardabweichung

Einen dynamischen Dead-Zone-Filter auf Basis der Marktspanne

Signale werden nur dann generiert, wenn Trendstärke, Volatilitätsausweitung und Marktaktivität übereinstimmen, was Händlern hilft, sich auf qualitativ hochwertigere Marktbedingungen zu konzentrieren.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster ausgeführt und verwendet ausschließlich Indikatorpuffer, was eine hohe Leistung und volle Kompatibilität mit Expert Advisors gewährleistet.

Kernlogik erklärt

Trend-Momentum

Die Trendstärke wird anhand der Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet (MACD-Logik).

Die Änderung des MACD-Werts wird durch einen Sensitivitätsparameter verstärkt, um die Momentum-Beschleunigung zu messen.

Das Momentum wird als farbkodiertes Histogramm angezeigt:

Bullisches Momentum nimmt zu

Bullisches Momentum schwächer werdend

Steigendes bärisches Momentum

Abschwächung des bärischen Momentums

Dies ermöglicht eine visuelle Beurteilung von Richtung und Stärke.

Explosion (Volatilitätsausweitung)

Die Volatilität wird anhand der Standardabweichung über eine konfigurierbare Kanallänge gemessen, ähnlich wie bei einem Volatilitätsmodell im Bollinger-Stil.

Die Explosionslinie steigt an, wenn die Volatilität zunimmt, was auf eine erhöhte Marktaktivität hinweist.

Totzonen-Filter

Um energiearme oder seitwärts tendierende Märkte zu vermeiden, wird eine tote Zone anhand eines geglätteten Durchschnitts der wahren Spanne berechnet.

Wenn die Volatilität unter diesem Niveau bleibt, werden Signale herausgefiltert.

Kauf- und Verkaufssignale

Kauf- und Verkaufspfeile werden nur generiert, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

Die Momentum-Richtung ist klar

Die Trendstärke übersteigt die Volatilität

Die Volatilität nimmt zu

Die Marktaktivität liegt oberhalb der Dead Zone

Diese Multibedingungslogik hilft, Fehlsignale während der Konsolidierung zu reduzieren.

Visuelle Elemente

Farbkodiertes Momentum-Histogramm

Explosionslinie (Volatilität)

Dead-Zone-Filterlinie

Kauf- und Verkaufspfeil-Signale

Separates Indikatorfenster für mehr Übersichtlichkeit

Alle Darstellungen werden ausschließlich mit Indikatorpuffern gezeichnet.

Alarme und Benachrichtigungen

Der Indikator enthält optionale Echtzeit-Warnungen:

Popup-Warnungen bei Kauf- und Verkaufssignalen

Optionale Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte

Alarme werden nur bei bestätigten Signalen ausgelöst.

Eingebauter Signaltester

Ein optionaler Signaltester auf dem Chart ist für Analysezwecke enthalten:

Simuliert historische Kauf- und Verkaufssignale

Verwendet benutzerdefinierte Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte

Zeigt die Gesamtzahl der Trades, die gewonnenen Trades und die Gewinnrate direkt auf dem Chart an

Diese Funktion ist nur für die Bewertung von Signalen gedacht und stellt keine reale Handelsleistung dar.

Anpassungsoptionen

Momentum-Empfindlichkeit

Schnelle und langsame EMA-Längen

Länge und Multiplikator des Volatilitätskanals

Helles oder dunkles Diagrammthema

Einstellungen für Alarme und Benachrichtigungen

Tester-Parameter (TP, SL, Startdatum)

Kompatibilität

Funktioniert mit allen von MetaTrader 5 unterstützten Symbolen

Kompatibel mit allen Timeframes

EA-freundlich (nur pufferbasierte Ausgabe)

Keine erneute Anzeige von Alarmen nach der Signalbildung

Haftungsausschluss

Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.

Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Handelsergebnisse.