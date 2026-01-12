Waddah Attar Explosion Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Waddah Attar Explosion ist ein auf Momentum und Volatilität basierender Indikator, der Phasen starker Marktbewegungen hervorhebt und gleichzeitig Bedingungen mit geringer Aktivität herausfiltert.
Der Indikator kombiniert:
-
MACD-basierte Momentum-Beschleunigung
-
Volatilitätserweiterung unter Verwendung der Standardabweichung
-
Einen dynamischen Dead-Zone-Filter auf Basis der Marktspanne
Signale werden nur dann generiert, wenn Trendstärke, Volatilitätsausweitung und Marktaktivität übereinstimmen, was Händlern hilft, sich auf qualitativ hochwertigere Marktbedingungen zu konzentrieren.
Der Indikator wird in einem separaten Fenster ausgeführt und verwendet ausschließlich Indikatorpuffer, was eine hohe Leistung und volle Kompatibilität mit Expert Advisors gewährleistet.
Kernlogik erklärt
Trend-Momentum
Die Trendstärke wird anhand der Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet (MACD-Logik).
Die Änderung des MACD-Werts wird durch einen Sensitivitätsparameter verstärkt, um die Momentum-Beschleunigung zu messen.
Das Momentum wird als farbkodiertes Histogramm angezeigt:
-
Bullisches Momentum nimmt zu
-
Bullisches Momentum schwächer werdend
-
Steigendes bärisches Momentum
-
Abschwächung des bärischen Momentums
Dies ermöglicht eine visuelle Beurteilung von Richtung und Stärke.
Explosion (Volatilitätsausweitung)
Die Volatilität wird anhand der Standardabweichung über eine konfigurierbare Kanallänge gemessen, ähnlich wie bei einem Volatilitätsmodell im Bollinger-Stil.
Die Explosionslinie steigt an, wenn die Volatilität zunimmt, was auf eine erhöhte Marktaktivität hinweist.
Totzonen-Filter
Um energiearme oder seitwärts tendierende Märkte zu vermeiden, wird eine tote Zone anhand eines geglätteten Durchschnitts der wahren Spanne berechnet.
Wenn die Volatilität unter diesem Niveau bleibt, werden Signale herausgefiltert.
Kauf- und Verkaufssignale
Kauf- und Verkaufspfeile werden nur generiert, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
-
Die Momentum-Richtung ist klar
-
Die Trendstärke übersteigt die Volatilität
-
Die Volatilität nimmt zu
-
Die Marktaktivität liegt oberhalb der Dead Zone
Diese Multibedingungslogik hilft, Fehlsignale während der Konsolidierung zu reduzieren.
Visuelle Elemente
-
Farbkodiertes Momentum-Histogramm
-
Explosionslinie (Volatilität)
-
Dead-Zone-Filterlinie
-
Kauf- und Verkaufspfeil-Signale
-
Separates Indikatorfenster für mehr Übersichtlichkeit
Alle Darstellungen werden ausschließlich mit Indikatorpuffern gezeichnet.
Alarme und Benachrichtigungen
Der Indikator enthält optionale Echtzeit-Warnungen:
-
Popup-Warnungen bei Kauf- und Verkaufssignalen
-
Optionale Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte
Alarme werden nur bei bestätigten Signalen ausgelöst.
Eingebauter Signaltester
Ein optionaler Signaltester auf dem Chart ist für Analysezwecke enthalten:
-
Simuliert historische Kauf- und Verkaufssignale
-
Verwendet benutzerdefinierte Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte
-
Zeigt die Gesamtzahl der Trades, die gewonnenen Trades und die Gewinnrate direkt auf dem Chart an
Diese Funktion ist nur für die Bewertung von Signalen gedacht und stellt keine reale Handelsleistung dar.
Anpassungsoptionen
-
Momentum-Empfindlichkeit
-
Schnelle und langsame EMA-Längen
-
Länge und Multiplikator des Volatilitätskanals
-
Helles oder dunkles Diagrammthema
-
Einstellungen für Alarme und Benachrichtigungen
-
Tester-Parameter (TP, SL, Startdatum)
Kompatibilität
-
Funktioniert mit allen von MetaTrader 5 unterstützten Symbolen
-
Kompatibel mit allen Timeframes
-
EA-freundlich (nur pufferbasierte Ausgabe)
-
Keine erneute Anzeige von Alarmen nach der Signalbildung
Haftungsausschluss
Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.
Er stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine Handelsergebnisse.