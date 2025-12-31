EmaSuperRealtimeIntent

EMA Intent Engine ist ein Marktintelligenz-Indikator für die nächste Bewegung, der eine Frage beantwortet, mit der sich die meisten Händler schwer tun: Was wird der Markt wahrscheinlich als nächstes tun? Anstelle von nachlaufenden EMA-Crossovers oder Kauf-/Verkaufspfeilen wird analysiert, wie sich der Preis um den EMA herum verhält - Dominanz des Body vs. Docht, Reaktionsstärke, Qualität des Follow-Through, Kompression und Volatilitätskontext -, um die Marktabsichten in eindeutige Zustände zu klassifizieren, wie z. B. echte Trendakzeptanz, gefälschte oder mechanische Trends, Liquiditätsfallen, Mean-Reversion-Zonen, Kompression vor Expansion und echte Regimewechsel, jeweils mit einer Vertrauensbewertung und Hinweisen darauf, was zu erwarten ist und was nicht zu erwarten ist; Es ist nicht nachbildend, funktioniert auf jedem Markt und in jedem Zeitrahmen, vermeidet Signal-Spam und rückblickende Verzerrungen und ist als entscheidungsunterstützende Ebene aufgebaut, die Händlern hilft, schlechte Geschäfte herauszufiltern, späte Einstiege zu vermeiden und nur dann zu handeln, wenn der Markt echtes Engagement zeigt, anstatt irreführendes EMA-Verhalten.

