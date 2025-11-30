Trade Panel MT5 by PGS

Trade Panel PGS - Profit Guard System - Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 5

Das Profit Guard System ist ein professionelles Handelsmanagement- und Ausführungs-Tool, das den Handel im MetaTrader 5 vereinfacht. Es bietet eine strukturierte Kontrolle über Ein- und Ausstiege und Risikomanagement direkt vom Chart aus.

Dieses System ermöglicht es Händlern, Positionen mit Ein-Klick-Befehlen zu eröffnen und zu verwalten und gleichzeitig eine disziplinierte Handelsausführung zu gewährleisten. Es enthält Tools für Stop Loss, Take Profit, Breakeven, Trailing Stop und Positionsskalierung. Zusätzliche Funktionen helfen bei der Überwachung der Sitzungsleistung, der Messung des offenen Gewinns oder Verlusts und der Verfolgung der Kerzenzeit.

Das Profit Guard System umfasst mehr als fünfundvierzig optionale Funktionen, die über das Einstellungsfenster zugänglich sind. Diese können an die individuellen Handelsvorlieben angepasst werden. Händler können Automatismen wie die automatische Gewinnmitnahme, die Breakeven-Logik und Trailing-Stops auf der Grundlage technischer Bedingungen aktivieren oder deaktivieren.

Die automatischen Funktionen können sich an der Preisentwicklung und an indikatorbasierten Kriterien orientieren, wobei konfigurierbare Tools wie RSI, ATR, Super Trend, Bollinger Bands, PSAR, gleitende Durchschnitte, MFI, ADX, MACD, Stochastic, Swing High/Lows und Pivot Levels verwendet werden. Diese Parameter helfen dem System, Positionen nach logischen, vom Benutzer definierten Regeln zu verwalten.

Die Standardkonfiguration ist für NASDAQ-Instrumente (NAS100, US100 usw.) im einminütigen Zeitrahmen optimiert. Die Benutzer sollten sich zunächst mit der Standardkonfiguration vertraut machen und dann die Parameter und bevorzugten Symbole an ihre eigenen Strategien und Zeitrahmen anpassen.

Das Profit Guard System wurde entwickelt, um Händler bei der Organisation ihres Handelsprozesses, der Wahrung der Konsistenz und der Anwendung objektiver Entscheidungen durch vordefinierte Logik und automatisierte Aktionen zu unterstützen.

















