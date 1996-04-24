Institution Grade Manual Trade Management

🔹 Motor híbrido de negociación asistida.

Trading manual. Disciplina mecánica.

Hybrid Assisted Trading Engine es un sistema de gestión de operaciones manual de nivel institucional diseñado para proteger a los operadores de errores emocionales, sin quitarles el control.

Usted decide cuándo entrar.
El motor decide cómo se gestiona la operación.

Qué hace

Este sistema supervisa continuamente sus operaciones manuales y aplica reglas de gestión de operaciones de nivel profesional en tiempo real:

  • Lógica de punto de equilibrio inteligente

  • Ejecución de trailing stop basada en R

  • Gestión de beneficios parciales

  • Protección de diferencial y volatilidad

  • Interruptor de reducción diaria

  • Análisis de operaciones de tipo institucional

Sin venta de señales.
Sin entradas automáticas.
Sin sobreoptimización.

Sólo disciplina, estructura y protección.

🛡️ Construido como un motor de riesgo institucional

Cada operación se trata como una operación de mesa profesional:

  • El arrastre se activa sólo después del punto de equilibrio y del múltiplo R requerido.

  • El estado de la interfaz de usuario siempre coincide con la lógica de ejecución real

  • Los picos de dispersión y volatilidad ponen en pausa automáticamente la gestión.

  • La protección diaria contra caídas lo desactiva todo cuando se alcanzan los límites.

Si la interfaz de usuario indica EN ESPERA, no ocurre nada.
Si dice ACTIVO, las reglas se aplican al instante.

Cuadro de mandos profesional

Un cuadro de mandos limpio y sin distracciones muestra:

  • Estado de la operación (R, MAE/MFE, BE, Trailing)

  • Entorno de riesgo (Spread, ATR, Volatilidad)

  • Contexto de la sesión (Asia / Londres / NY)

  • Instantánea de las condiciones de entrada (RSI, ATR, distancia VWAP)

Sin desorden. Sin ruido. Sólo claridad.

A quién va dirigido

✔ Comerciantes manuales
✔ Comerciantes Prop firm
✔ Comerciantes centrados en la disciplina
✔ Comerciantes que ya tienen una ventaja, pero pierden por errores de ejecución.

❌ No es un sistema de señales
❌ No es un bot martingala o cuadrícula

⚙️ Filosofía clave

Usted controla las decisiones.
El motor controla la disciplina.

Esto no es un auto-trader.
Este es un guardián para su capital.

🚀 Resumen

Si quieres

  • Ejecuciones más limpias

  • Gestión de operaciones sin emociones

  • Ejecución de riesgos al estilo institucional

  • Control total sin caos

Hybrid Assisted Trading Engine está diseñado exactamente para eso


