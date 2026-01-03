OrderFlow WMA v2.0 - Flussgewichteter Trendindikator

OrderFlow WMA v2.0 ist ein flussgewichteter gleitender Durchschnitt der nächsten Generation, der über die traditionelle EMA/WMA-Logik hinausgeht, indem er Volumendruck, Kerzenabsicht und Momentum-Beschleunigung in eine einzige adaptive Trendlinie integriert.

Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten, die jede Kerze gleich behandeln, passt OrderFlow WMA seine Gewichtung dynamisch an:

Normalisierung des Tick-Volumens

Dominanz des Kerzenkörpers (Richtungsabsicht)

Momentum-Neigung und Beschleunigung

Dies ermöglicht es dem Indikator, bei Bewegungen mit hoher Beteiligung schneller zu reagieren und bei geringem Volumen stabil zu bleiben, was ihn für diskretionäre Händler und algorithmische Systeme gleichermaßen geeignet macht.🔹 Hauptmerkmale

Dynamischer Flussmultiplikator

Gewichtet jede Kerze nach ihrer Körperstärke und ihrem relativen Volumen anstelle von festen Multiplikatoren.

Volume-Aware WMA Core

Verwendet normalisiertes Tick-Volumen, um sinnvolle Preisbeteiligung hervorzuheben.

Slope & Acceleration Analysis

Integrierte Slope- und Acceleration-Puffer helfen bei der Identifizierung von Trendstärke, -fortsetzung und -erschöpfung.

Non-Repainting, Bar-Close Logic

Alle Berechnungen werden am Kerzenschluss bestätigt - sicher für Backtesting und EA-Nutzung.

Optionale Higher-Timeframe Confirmation

Filtert Signale mit HTF Directional Bias, um Counter-Trend Trades zu reduzieren.

Übersichtliche Dashboard-Oberfläche

Zeigt den aktuellen Wert, den Trendstatus, das durchschnittliche Volumen und den Signalstatus in Echtzeit an.

CSV-Signalexport (optional)

Ermöglicht externe Analyse und Strategievalidierung.

Beste Anwendungsfälle

Trendfolgende Ein- und Ausstiege

Volumenbestätigte Ausbrüche

Filtern von MA-Signalen niedriger Qualität

EA-Trend-Engine oder Bestätigungslayer

Forex, Indizes, Kryptowährungen und Metalle

Wichtige Hinweise