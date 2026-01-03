Orderflow WMA

OrderFlow WMA v2.0 - Flussgewichteter Trendindikator

OrderFlow WMA v2.0 ist ein flussgewichteter gleitender Durchschnitt der nächsten Generation, der über die traditionelle EMA/WMA-Logik hinausgeht, indem er Volumendruck, Kerzenabsicht und Momentum-Beschleunigung in eine einzige adaptive Trendlinie integriert.

Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten, die jede Kerze gleich behandeln, passt OrderFlow WMA seine Gewichtung dynamisch an:

  • Normalisierung des Tick-Volumens

  • Dominanz des Kerzenkörpers (Richtungsabsicht)

  • Momentum-Neigung und Beschleunigung

Dies ermöglicht es dem Indikator, bei Bewegungen mit hoher Beteiligung schneller zu reagieren und bei geringem Volumen stabil zu bleiben, was ihn für diskretionäre Händler und algorithmische Systeme gleichermaßen geeignet macht.🔹 Hauptmerkmale

  • Dynamischer Flussmultiplikator
    Gewichtet jede Kerze nach ihrer Körperstärke und ihrem relativen Volumen anstelle von festen Multiplikatoren.

  • Volume-Aware WMA Core
    Verwendet normalisiertes Tick-Volumen, um sinnvolle Preisbeteiligung hervorzuheben.

  • Slope & Acceleration Analysis
    Integrierte Slope- und Acceleration-Puffer helfen bei der Identifizierung von Trendstärke, -fortsetzung und -erschöpfung.

  • Non-Repainting, Bar-Close Logic
    Alle Berechnungen werden am Kerzenschluss bestätigt - sicher für Backtesting und EA-Nutzung.

  • Optionale Higher-Timeframe Confirmation
    Filtert Signale mit HTF Directional Bias, um Counter-Trend Trades zu reduzieren.

  • Übersichtliche Dashboard-Oberfläche
    Zeigt den aktuellen Wert, den Trendstatus, das durchschnittliche Volumen und den Signalstatus in Echtzeit an.

  • CSV-Signalexport (optional)
    Ermöglicht externe Analyse und Strategievalidierung.

Beste Anwendungsfälle

  • Trendfolgende Ein- und Ausstiege

  • Volumenbestätigte Ausbrüche

  • Filtern von MA-Signalen niedriger Qualität

  • EA-Trend-Engine oder Bestätigungslayer

  • Forex, Indizes, Kryptowährungen und Metalle

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator malt nicht neu

  • Er verwendet keinen echten Börsen-Orderflow (MT5-Beschränkung)

  • Entwickelt als Entscheidungshilfe, nicht als Signalgenerator mit heiligem Gral


