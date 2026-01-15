Candlestick Patterns Strategy EA MT5

Optimieren Sie Ihren Candlestick-Muster-Handel mit dem Candlestick Pattern EA MT5 - einem leistungsstarken Expert Advisor, der automatisch 12+ Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennt und Trades mit mehrschichtigen Trendbestätigungsfiltern aus MA, ADX, RSI und MACD ausführt. Dieser EA kombiniert die klassische japanische Candlestick-Analyse (einschließlich Bullish/Bearish Engulfing, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows und mehr) mit modernen technischen Filtern, um Konfluenzzonen zu identifizieren, in denen die Muster mit einer starken Trendrichtung übereinstimmen.

Der Candlestick Pattern EA MT5 scannt nach 12+ Candlestick-Formationen und handelt nur, wenn er von 4 unabhängigen Trendfiltern Ihrer Wahl bestätigt wird:Schnelle/langsame gleitende Durchschnitte (3 Strategien), ADX-Trendstärke (2 Strategien), RSI-Momentum-Extreme (2 Strategien) und MACD-Directional Bias (2 Strategien). Jeder Filter unterstützt anpassbare Zeitrahmen, Perioden und Schwellenwerte für eine präzise Strategieabstimmung. Mit fortschrittlichem Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Martingale, Grid-Trading und Hedge-Funktionen, bietet dieser EA vollständige Kontrolle über die Positionsgröße, die Erholung von Drawdowns und die Anpassung an die Marktbedingungen.

Auch verfügbar für MT4: Candlestick Pattern EA MT4

Ausführliche Dokumentation:Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Installationsanleitung für MQL Produkte | Aktualisierung gekaufter MQL Produkte auf MT4/MT5

12+ Candlestick-Muster: Bullish/Bearish Engulfing, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows & mehr.

4 Trendbestätigungsfilter: MA (Fast/Slow), ADX, RSI, MACD - jeder mit 2 konfigurierbaren Strategien.

Moving Average Filter: 3 Strategien (Fast>Slow, Preis>Fast MA, Preis>Slow MA) mit benutzerdefinierten Zeitrahmen/Perioden.

ADX Trendstärke: Bestätigt die Richtungsvorgabe mit anpassbarem Niveau (Standardwert 20) und PDI/MDI-Strategien.

RSI Momentum Filter: Extreme Niveaus (automatische/manuelle Berechnung) mit Überkauft/Überverkauft-Strategien.

MACD-Bestätigung: Null-Linien- oder Signal-Linien-Crossover-Strategien mit vollständiger Parameterkontrolle.

Erweitertes Risikomanagement: Trailing-Stops, Martingale, Grid-Trading, Hedging und dynamische Losgrößenbestimmung.

Multi-Timeframe-Unterstützung: Jeder Filter läuft unabhängig auf den bevorzugten Timeframes (M1 bis MN1).

Vollständige Anpassung: Aktivieren/deaktivieren Sie einzelne Filter, passen Sie alle Zeiträume/Level an und legen Sie Alarmpräferenzen fest.

EA-Buffer-Integration: Signalausgänge für die Dashboard-Integration oder die Entwicklung hybrider Strategien.

Hauptmerkmale

Der Candlestick Pattern EA MT5 verwandelt die subjektive Mustererkennung in ein systematisches, automatisiertes Handelssystem mit robuster Trendausrichtung und professioneller Risikokontrolle. Perfekt für Händler, die Candlestick-Trading mit Filterung auf institutionellem Niveau und flexiblen Erholungsmechanismen betreiben möchten.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, wenn Sie nicht zufrieden sind. Sie können auch eine 7-tägige Testversion anfordern.

Prüfen Sie alle meine Produkte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https: //www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags candlestick pattern ea mt5 12 patterns engulfing pinbar hammer shooting star doji morning star ma adx rsi macd trailing martingale grid hedge forex crypto