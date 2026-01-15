Candlestick Patterns Strategy EA MT5

Potencie sus operaciones con patrones de velas con el EA MT5 de patrones de velas, un potente Asesor Experto que detecta automáticamente más de 12 patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones con filtros de confirmación de tendencia multicapa de MA, ADX, RSI y MACD. Este EA combina el análisis clásico de velas japonesas (incluyendo Engulfing alcista/oscuro, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows, y más) con filtros técnicos modernos para identificar zonas de confluencia donde los patrones se alinean con una fuerte dirección de tendencia.

El EA MT5 Candlestick Pattern busca más de 12 formaciones de velas y sólo opera cuando lo confirman 4 filtros de tendencia independientes a su elección:Medias móviles rápidas/lentas (3 estrategias), fuerza de tendencia ADX (2 estrategias), extremos de impulso RSI (2 estrategias) y sesgo direccional MACD (2 estrategias). Cada filtro admite plazos, periodos y umbrales personalizables para un ajuste preciso de la estrategia. Construido con la gestión avanzada de riesgos incluyendo trailing stops, martingala, el comercio de cuadrícula, y las capacidades de cobertura, este EA ofrece un control completo sobre el tamaño de la posición, la recuperación de reducción, y la adaptación de las condiciones del mercado.

También disponible para MT4: Candlestick Pattern EA MT4

Para documentación detallada:Guía de Ajustes Generales/Input | Guía de Ajustes/Input de Indicadores | Guía de Instalación de Productos MQL | Actualización de Productos MQL Comprados en MT4/MT5

Características principales

  • 12+ Patrones de Velas: Engulfing alcista/bajista, Pin Bars, Hammers, Shooting Stars, Dojis, Morning/Evening Stars, Three Soldiers/Crows y más.

  • 4 Filtros de Confirmación de Tendencia: MA (Rápido/Lento), ADX, RSI, MACD - cada uno con 2 estrategias configurables.

  • Filtro de Media Móvil: 3 estrategias (Rápida>Lenta, Precio>Rápida MA, Precio>Lenta MA) con plazos/períodos personalizados.

  • ADX Trend Strength: Confirma el sesgo direccional con nivel personalizable (por defecto 20) y estrategias PDI/MDI.

  • Filtro de Momento RSI: Niveles extremos (cálculo automático/manual) con estrategias de sobreventa/sobrecompra.

  • Confirmación MACD: Estrategias de cruce de línea cero o línea de señal con control total de parámetros.

  • Gestión avanzada del riesgo: Trailing stops, martingala, grid trading, cobertura y dimensionamiento dinámico de lotes.

  • Soporte Multi-Timeframe: Cada filtro se ejecuta independientemente en los timeframes preferidos (M1 a MN1).

  • Personalización completa: Activar/desactivar filtros individuales, ajustar todos los periodos/niveles y establecer preferencias de alerta.

  • Integración de EA Buffer: Salidas de señales para la integración en el cuadro de mandos o el desarrollo de estrategias híbridas.

El EA MT5 Candlestick Pattern transforma el reconocimiento subjetivo de patrones en un sistema de trading sistemático y automatizado con una sólida alineación de tendencias y controles de riesgo profesionales. Perfecto para traders que desean operar con velas con manos libres, con filtrado de nivel institucional y mecanismos de recuperación flexibles.

Apreciaría mucho un comentario positivo si está contento con su compra. Por favor, póngase en contacto conmigo para encontrar una solución si no lo está. También puede solicitar una prueba de 7 días.

Consulte todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Póngase en contacto conmigo para obtener ayuda: https: //www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags candlestick pattern ea mt5 12 patrones engulfing pinbar hammer shooting star doji morning star ma adx rsi macd trailing martingale grid hedge forex crypto


Productos recomendados
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
Quantum Force EA - Sistema Disciplinado de Trading Automático de Oro (No Martingale / No Grid Trading) Breve descripción Diseñado en torno a una estructura de riesgo-recompensa 1:3 en MQL5 MetaTrader 5 Un sistema de trading disciplinado y totalmente automatizado para XAUUSD (Oro). Quantum Force EA combina la lógica adaptativa de scalping de oro, filtros de volatilidad, seguimiento de tendencias y técnicas de protección de capital para la ejecución de operaciones basadas en reglas. sin utilizar
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Delta Waves
TitanScalper
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Institucional Símbolo: XAUUSD Plazo recomendado: M30 Capital Mínimo Requerido: 300 USD (o equivalente en otras divisas) Compatibilidad con brokers: Totalmente compatible con todos los brokers MT5 Delta Wave v1.2 es un avanzado sistema de trading algorítmico que integra el análisis del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) con el Volumen Delta Acumulado (CDV) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Está diseñado para operadores que busca
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Asesores Expertos
Gold Sentinel - Escalador de precisión para XAUUSD Visión general Gold Sentinel es un Asesor Experto diseñado para el scalping estructurado en XAUUSD. Aplica la detección adaptativa de rupturas y la gestión sistemática del riesgo para identificar condiciones de negociación claras y de alta probabilidad en el entorno volátil del oro. El sistema opera con coherencia y moderación, centrándose en la ejecución de precisión en lugar de sobre-negociación. Características principales Lógica de entrada d
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER puede usar sus diversos terminales (TELÉFONO MÓVIL, WEB, TRADINGVIEW, MT5) para realizar transacciones manuales y luego procesarlas automáticamente por EA. El comercio móvil puede usar los diversos modos de cuadrícula de EA, el modo de cuero cabelludo, el modo de arbitraje de cobertura y el modo de orden independiente para abrir posiciones manualmente. EA puede establecer automáticamente el stop loss para la apertura móvil. Y use su teléfono móvil para abrir u
Scout The Smart Hunter
Daniel Eduardo San Martin
Asesores Expertos
¿Buscas operar sin complicaciones técnicas? Scout The Smart Hunter está diseñado para ti: Un fiel amigo que combina inteligencia y prudencia, ideal para quienes priorizan la protección de su capital mientras exploran oportunidades en el mercado.   ¿Por Qué Scout? Sin análisis técnico avanzado  · No necesitas interpretar gráficos complejos. No todas las señales de cruces de medias móviles deben usarse, por eso Scout los selecciona por ti según el impulso del mercado.   Protección automática  · U
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Euro killer Fuzzy logic 4 hour
CHRISTOPHER FARON
Asesores Expertos
Resumen: Esta estrategia está diseñada para operar con el par de divisas EUR/USD utilizando una sofisticada combinación de indicadores técnicos. Su objetivo es automatizar el proceso de negociación mediante el análisis de las condiciones del mercado sobre la base de diversas métricas y la ejecución de operaciones siguiendo las reglas de la estrategia definida. Características principales: Indicadores utilizados : 1 . Rango Porcentual Williams (WPR) : Se utiliza para el comercio de impulso. 2 . M
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Universal Soul Reaper es un oscilador atmosférico de flujo de mercado diseñado para interpretar el comportamiento de los precios como un ciclo de energía espiritual. En lugar de reaccionar únicamente al precio en bruto, visualiza el estado del alma del mercado, revelando cuándo el impulso está despertando, estabilizándose o desvaneciéndose. El indicador funciona en una ventana independiente y presenta tres entidades entrelazadas: el Velo Ectoplásmico , el Límite del Espíritu y el Núcleo del Alm
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilidades
MT5 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para copiar operaciones desde una cuenta MT5 fuente a múltiples cuentas MT5 o MT4 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible p
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilidades
MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización f
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT5, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilidades
Optimice su estrategia de grid trading con el Grid Trade Manager MT5, un versátil EA utilidad gratuito diseñado para automatizar la colocación y gestión de órdenes grid, inspirado en el enfoque de grid trading probado en el tiempo popularizado en los 2000 por comunidades forex por su capacidad para profiter de oscilaciones de mercado en condiciones ranging. Adoptado por miles de traders en plataformas como MQL5 y Forex Factory por sus controles de riesgo robustos y personalización, esta herramie
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en platafo
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Mejora tu estrategia de cobertura con el Hedge Trade Manager MT5, un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar operaciones de cobertura para contrarrestar movimientos de precios adversos, basado en técnicas de cobertura popularizadas en la década de 2010 por corredores de forex que permitían posiciones opuestas para asegurar ganancias o limitar pérdidas durante tendencias inciertas. Muy valorado en MQL5 y foros de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus configuraci
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Asesores Expertos
RSI Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada avanzada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de estas zonas, ofreciendo un enfoque versátil para la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de salida flexibles y un co
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en plata
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su trading de acción del precio con el indicador Higher Highs and Lows MT4, una herramienta robusta que aprovecha el análisis fractal para identificar puntos de swing clave y patrones que definen tendencias como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) y Higher Lows (HL) para obtener insights claros sobre la dirección del mercado. Basado en principios fundamentales de acción del precio arraigados en la Teoría de Dow de principios del siglo XX y popularizados en el trading mode
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT4, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su estrategia de seguimiento de tendencias con UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , un indicador de precisión que identifica las velas que retroceden un 45% o más en contra de la tendencia predominante, destacando los puntos en los que la actividad institucional contra-tendencia suele disminuir y el movimiento dominante se reanuda. Basado en la conocida metodología IRB de Rob Hoffman, este indicador ofrece confirmaciones visuales claras para configuraciones de continu
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilidades
Optimiza la gestión de tus operaciones con el Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar ajustes de stop-loss en operaciones abiertas manualmente o por otros EA, garantizando la protección de ganancias y la gestión de riesgos. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su precisión en la gestión de trailing stops y niveles de breakeven, este EA es u
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencia tus capacidades de detección de tendencias con el Consecutive Candle Indicator MT5, una herramienta dinámica diseñada para identificar rachas de velas alcistas o bajistas, ofreciendo alertas oportunas para confirmar tendencias y posibles reversiones en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, así como elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para simplificar e
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El indicador de doble tope y fondo es un indicador de escaneo de patrones que escanea los topes y fondos usando un patrón de zig zag. Cuando encuentra que el precio rebota desde el mismo punto dos veces después de una larga tendencia, entonces genera señales de flecha cada vez que los últimos puntos de resistencia se rompen para el doble fondo y el último precio de soporte roto para el doble techo. A diferencia de otros escáneres de doble fondo, este no da una sola señal, sino que alerta al usua
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Mejora la gestión de riesgos de tu cartera con el Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Asesor Experto (EA) diseñado para rastrear y seguir automáticamente la ganancia total de tu cuenta o de operaciones con un número mágico específico en MetaTrader 5, cerrando todas las operaciones cuando la ganancia actual cae por debajo del último pico de ganancia. Elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su mecanismo dinámico de bloqueo de ganancias, este EA es un favorito entre scalper
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida. Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI. Este indicador
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Ultimate Trade Panel MT4 es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para optimizar las actividades de trading y aumentar la eficiencia de los traders en la plataforma MQL4. Esta herramienta simplifica las tareas diarias de trading con funciones fáciles de usar, actuando como un compañero confiable para gestionar operaciones sin depender de una lógica de trading específica. Diseñado para traders que buscan una ventaja competitiva, ofrece herramientas de automatización y gestión de ri
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
El indicador MT4 que estamos describiendo está diseñado para proporcionar a los operadores una alerta, notificación y correo electrónico cuando se cruzan los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci se calculan basándose en el indicador de zigzag, que ayuda a identificar posibles cambios de tendencia en el mercado. Cuando el indicador detecta que un precio ha cruzado un nivel de Fibonacci, activará una alerta y enviará una notificación a la aplicación móvil MT4 del operador. Además, el ind
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El Oscilador de Volumen es un indicador disponible en la vista de trading que es muy popular entre los traders Definición El oscilador de volumen es un indicador compuesto por dos medias móviles (MA) en torno al volumen, una rápida y otra lenta. El valor de la media móvil lenta se resta del valor de la media móvil rápida. El Oscilador de Volumen mide el volumen analizando la relación entre las dos Medias Móviles mencionadas. Cuando se combina con otros indicadores proporciona un punto de entrada
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT4, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
Simplifica tu trading con el STM Trade Panel MT4, un Asesor Experto (EA) fácil de usar diseñado para agilizar la ejecución y gestión de operaciones en MetaTrader 4, ofreciendo colocación de órdenes con un solo clic y cierre automático de operaciones basado en umbrales de ganancia y pérdida personalizables. Muy valorado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su interfaz intuitiva y control eficiente de operaciones, este EA es una herramienta clave para scalpers, day traders y swing traders
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Ángulo del precio Es un indicador de seguimiento de tendencia. La idea detrás de este indicador es muy simple. calcula el ángulo de cierto tipo de precio con su tipo de precio N vela atrás. Cuando el precio se mueve hacia arriba, se crean histogramas de ángulos positivos y viceversa para direcciones bajistas. Hay un par de tipos de precios soportados en este indicador. Que son los siguientes Cierre Abierto Alto Bajo Mediana Típico Ponderado Cuando se combina con otros indicadores, puede utilizar
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
El Panel de Gestión de Riesgo es una herramienta única para calcular su riesgo rápidamente y colocar operaciones basadas en el dinero de su cuenta. Hay dos opciones para el usuario Capital de la cuenta Saldo de la cuenta Herramientas como estas son especialmente útiles cuando usted tiene que tomar una decisión rápida acerca de su comercio, pero no tienen el tiempo para calcular el riesgo. Funciona con un número mágico. Así que la ventaja es que un comercio colocado por este panel podría ser mani
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleva tus decisiones de trading con el   Angle of Moving Average MT4 , un indicador innovador que cuantifica la pendiente de las medias móviles para ofrecer información clara sobre la dirección y el impulso del mercado. Basado en el principio de medir la inclinación angular de las medias móviles a lo largo de un número específico de barras, esta herramienta se ha convertido en un pilar del análisis técnico desde su conceptualización en las comunidades de trading alrededor de 2010. Ampliamente d
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Descripción Este Asesor Experto trabaja principalmente en la ruptura de rango en un marco de tiempo determinado. La lógica detrás de este bastante simple. Cuando se forma un rango en cualquier marco de tiempo (por ejemplo, el rango debe ser inferior a 20 pips y debe haber al menos 30 velas en ese rango), este EA esperará a que el rango se rompa en cualquier dirección. Si el rango se rompe en el lado superior, entrará en la posición de compra y cubrirá la ragne inferior con la posición de venta
Balanced Martingale
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Balance Martingale MT4 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para gestionar operaciones utilizando una estrategia simple pero efectiva de martingala y martingala inversa. Esta herramienta ajusta el tamaño del lote según rachas ganadoras y perdedoras, multiplicando por un factor de ganancia durante victorias consecutivas y por un factor de pérdida durante pérdidas. Restablece el tamaño del lote al valor predeterminado al pasar de ciclos ganadores a perdedores o viceversa, minimizando el
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario