Trend Fuzzy Analyzer

Trend Fuzzy Analyzer — это интеллектуальный индикатор для MetaTrader 5, который оценивает силу и направление рыночного тренда с использованием принципов нечеткой логики (Fuzzy Logic). Вместо простых бинарных сигналов индикатор вычисляет степень уверенности в наличии тренда, анализируя несколько технических индикаторов одновременно.

Ключевые особенности:

  • Нечеткая логика анализа: Оценивает силу тренда по градациям "Слабый", "Средний", "Сильный"

  • Мультифакторная оценка: Комбинирует данные от ADX, RSI, MACD и объемов торгов

  • Визуальная наглядность: Отображает общую силу тренда и зоны для покупки/продажи

  • Адаптивность: Автоматически подстраивается под любые торговые инструменты и таймфреймы

  • Не перерисовывается: Все сигналы фиксируются и остаются на истории

Как это работает:

Индикатор преобразует значения четырех технических индикаторов в "степени принадлежности" к различным категориям силы тренда, затем применяет правила нечеткой логики для формирования итоговой оценки. Результат отображается в виде значения от 0 до 100%, где:

  • 0-30% — слабый или отсутствующий тренд

  • 30-70% — умеренный тренд

  • 70-100% — сильный тренд

Основные визуальные элементы:

  1. Синяя линия: Общая сила тренда в процентах

  2. Зеленая гистограмма: Сила бычьего тренда (сигналы на покупку)

  3. Красная гистограмма: Сила медвежьего тренда (сигналы на продажу)

Параметры настройки:

ADX_Period (Период ADX)

  • Период расчета индикатора Average Directional Index

  • Определяет чувствительность оценки наличия тренда

  • Рекомендуемые значения: 10-20, по умолчанию: 14

RSI_Period (Период RSI)

  • Период расчета Relative Strength Index

  • Оценивает перекупленность/перепроданность рынка

  • Рекомендуемые значения: 10-20, по умолчанию: 14

MACD_Fast (Быстрый период MACD)

  • Быстрый период для Moving Average Convergence Divergence

  • Рекомендуемые значения: 8-12, по умолчанию: 12

MACD_Slow (Медленный период MACD)

  • Медленный период для MACD

  • Рекомендуемые значения: 20-26, по умолчанию: 26

MACD_Signal (Сигнальный период MACD)

  • Период сигнальной линии MACD

  • Рекомендуемые значения: 7-9, по умолчанию: 9

Volume_SMA_Period (Период сглаживания объема)

  • Период для скользящего среднего объемов

  • Определяет, насколько текущий объем превышает средний

  • Рекомендуемые значения: 15-25, по умолчанию: 20

Trend_Threshold (Порог силы тренда)

  • Минимальное значение силы тренда для генерации сигналов

  • Значения от 20 до 50, по умолчанию: 30

  • Чем выше значение, тем надежнее, но реже сигналы

Торговые рекомендации:

Для трендовой торговли:

  • Открывайте позиции, когда сила тренда превышает 50%

  • Направление определяйте по цвету гистограммы

  • Используйте таймфреймы H1 и выше

Для подтверждения разворотов:

  • Следите за пересечением порогового уровня 30%

  • Разворот подтверждается сменой цвета гистограммы

  • Сочетайте с ценовыми паттернами

Управление рисками:

  • Не торгуйте против преобладающей гистограммы

  • При силе тренда ниже 30% воздержитесь от сделок

  • Используйте стоп-лоссы, особенно на младших таймфреймах


