Trend Fuzzy Analyzer
- Индикаторы
- Evgeniy Kornilov
- Версия: 1.0
Trend Fuzzy Analyzer — это интеллектуальный индикатор для MetaTrader 5, который оценивает силу и направление рыночного тренда с использованием принципов нечеткой логики (Fuzzy Logic). Вместо простых бинарных сигналов индикатор вычисляет степень уверенности в наличии тренда, анализируя несколько технических индикаторов одновременно.
Ключевые особенности:
-
Нечеткая логика анализа: Оценивает силу тренда по градациям "Слабый", "Средний", "Сильный"
-
Мультифакторная оценка: Комбинирует данные от ADX, RSI, MACD и объемов торгов
-
Визуальная наглядность: Отображает общую силу тренда и зоны для покупки/продажи
-
Адаптивность: Автоматически подстраивается под любые торговые инструменты и таймфреймы
-
Не перерисовывается: Все сигналы фиксируются и остаются на истории
Как это работает:
Индикатор преобразует значения четырех технических индикаторов в "степени принадлежности" к различным категориям силы тренда, затем применяет правила нечеткой логики для формирования итоговой оценки. Результат отображается в виде значения от 0 до 100%, где:
-
0-30% — слабый или отсутствующий тренд
-
30-70% — умеренный тренд
-
70-100% — сильный тренд
Основные визуальные элементы:
-
Синяя линия: Общая сила тренда в процентах
-
Зеленая гистограмма: Сила бычьего тренда (сигналы на покупку)
-
Красная гистограмма: Сила медвежьего тренда (сигналы на продажу)
Параметры настройки:
ADX_Period (Период ADX)
-
Период расчета индикатора Average Directional Index
-
Определяет чувствительность оценки наличия тренда
-
Рекомендуемые значения: 10-20, по умолчанию: 14
RSI_Period (Период RSI)
-
Период расчета Relative Strength Index
-
Оценивает перекупленность/перепроданность рынка
-
Рекомендуемые значения: 10-20, по умолчанию: 14
MACD_Fast (Быстрый период MACD)
-
Быстрый период для Moving Average Convergence Divergence
-
Рекомендуемые значения: 8-12, по умолчанию: 12
MACD_Slow (Медленный период MACD)
-
Медленный период для MACD
-
Рекомендуемые значения: 20-26, по умолчанию: 26
MACD_Signal (Сигнальный период MACD)
-
Период сигнальной линии MACD
-
Рекомендуемые значения: 7-9, по умолчанию: 9
Volume_SMA_Period (Период сглаживания объема)
-
Период для скользящего среднего объемов
-
Определяет, насколько текущий объем превышает средний
-
Рекомендуемые значения: 15-25, по умолчанию: 20
Trend_Threshold (Порог силы тренда)
-
Минимальное значение силы тренда для генерации сигналов
-
Значения от 20 до 50, по умолчанию: 30
-
Чем выше значение, тем надежнее, но реже сигналы
Торговые рекомендации:
Для трендовой торговли:
-
Открывайте позиции, когда сила тренда превышает 50%
-
Направление определяйте по цвету гистограммы
-
Используйте таймфреймы H1 и выше
Для подтверждения разворотов:
-
Следите за пересечением порогового уровня 30%
-
Разворот подтверждается сменой цвета гистограммы
-
Сочетайте с ценовыми паттернами
Управление рисками:
-
Не торгуйте против преобладающей гистограммы
-
При силе тренда ниже 30% воздержитесь от сделок
-
Используйте стоп-лоссы, особенно на младших таймфреймах