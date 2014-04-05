MultiSessionVolumeProfile

MultiSession Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der separate POC-, VAH-, VAL- und Volumen-Histogramme für mehrere benutzerdefinierte Handelssitzungen auf demselben Diagramm erstellt. Es hilft Ihnen zu sehen, wo sich das Volumen wirklich in jedem Teil des Tages konzentriert (RTH, Globex, Asien, London, etc.), so dass Sie wichtige Intraday-Levels, Bereiche und Magnete identifizieren können, die viele Standard-Tools übersehen.

Die wichtigsten Vorteile

  • Multi-Session-Profile
    Erstellen Sie bis zu 5 völlig unabhängige Sessions mit benutzerdefinierten Zeiten (z. B. Asien, London, NY RTH, NY PM), jede mit eigener Box, Histogramm, POC, VAH, VAL und Label. Auf diese Weise können Sie in einem einzigen Diagramm vergleichen, wo sich das Volumen in verschiedenen Teilen des 24-Stunden-Zyklus angesammelt hat.

  • Präzise Volumenverteilung
    Der Indikator verwendet M1-Daten innerhalb jeder Sitzung und verteilt das Volumen proportional über die Preisbereiche, basierend darauf, wie viel von jedem Balken jeden Bereich überlappt. Dies führt zu glatteren, realistischeren Profilen im Vergleich zu einfachen "ein Preis pro Balken"-Ansätzen.

  • Klare Value Area und POC-Levels
    Für jede abgeschlossene Session findet das Tool automatisch den Point of Control (POC) und berechnet die Value Area um ihn herum auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Prozentsatzes (standardmäßig 70 %). VAH und VAL werden als saubere horizontale Linien über die Sitzung gezeichnet, so dass Sie den fairen Wert und die Extreme leicht erkennen können.

  • Visuelle, konfigurierbare Profile
    Sitzungsboxen, Histogramme, POC- und VA-Linien sowie Beschriftungen können ein- oder ausgeschaltet und gestylt werden. Sie können die Anzahl der Zeilen (Profilauflösung), die Histogrammbreite im Verhältnis zur Sitzungsdauer, die Farben pro Sitzung und die Linienstile steuern und so die Anzeige an Ihren Charting-Stil anpassen.

  • Intelligente Alarme auf Schlüsselebenen
    Optionale Alarme werden ausgelöst, wenn der Kurs den VAH oder den VAL überschreitet oder den POC der letzten abgeschlossenen Sitzung berührt. Sie können zwischen Bildschirmwarnungen und Push-Benachrichtigungen wählen, damit Sie schnell reagieren können, wenn der Kurs mit den wichtigsten Intraday-Volumenniveaus interagiert.

  • Leistungsorientiertes Design
    Der Indikator verarbeitet abgeschlossene Sitzungen nur einmal, verfolgt, welche Sitzungen abgeschlossen sind, und begrenzt, wie viele Sitzungen auf dem Chart verbleiben. Dadurch werden unnötige Neuberechnungen vermieden und das Diagramm bleibt reaktionsschnell, auch wenn Sie mehrere Tage und Sitzungen überwachen.

Eingabeparameter

Session-Einstellungen

  • EnableSession1 ... EnableSession5
    Schalten Sie jede der 5 benutzerdefinierten Sitzungen ein oder aus. Sie können z. B. nur RTH + Globex aktivieren oder alle fünf für eine vollständige 24-Stunden-Aufschlüsselung ausführen.

  • Session1Time ... Session5Time
    Session-Zeitfenster im Format "HH:MM-HH:MM" (Terminalzeit). Sie können beliebige benutzerdefinierte Bereiche definieren (z. B. "09:30-16:00" für NY Cash, "16:30-20:00" für Post-Market). Liegt die Endzeit vor der Startzeit, erstreckt sich die Sitzung automatisch auf den nächsten Tag.

  • Session1Name ... Session5Name
    Anzeige der Namen für die einzelnen Sitzungen, die als Beschriftung über dem Sitzungsfeld angezeigt werden (z. B. "Asien", "London", "NY RTH").

  • SessionXBoxColor / SessionXHistColor
    Individuelle Farben für die Hintergrundbox und das Histogramm jeder Sitzung, damit Sie die Sitzungen auf einen Blick erkennen können.

Einstellungen des Lautstärkeprofils

  • ProfileRows
    Anzahl der vertikalen Preiskörbe, die zur Erstellung des Volumenprofils für jede Sitzung verwendet werden. Höhere Werte ergeben eine feinere Auflösung; niedrigere Werte ergeben ein glatteres Profil.

  • ValueAreaPercent
    Prozentualer Anteil des Gesamtvolumens der Sitzung, der in den Wertbereich einbezogen werden soll, zentriert um den POC (in der Regel 70 %).

  • HistogramWidthPct
    Breite des Histogramms als Prozentsatz der Sitzungsdauer entlang der Zeitachse. Damit wird gesteuert, wie weit das Profil nach rechts vom Sitzungsbeginn reicht.

  • UseRealVolume
    Wenn true und das Symbol dies unterstützt, verwendet der Indikator das reale Volumen; andernfalls verwendet er das Tick-Volumen. So können Sie sich an verschiedene Broker-Feeds und Märkte anpassen.

Anzeigeoptionen

  • ShowHistogram
    Zeigt oder verbirgt die Volumen-Histogrammbalken für jede Sitzung.

  • ShowSessionBox
    Ein- oder Ausblenden des Session-Hintergrundrechtecks, das den Hoch-/Tiefbereich der Session in Zeit und Preis einrahmt.

  • ShowPOCLine
    Aktivieren oder deaktivieren Sie die POC-Linie, die über die Sitzung gezeichnet wird.

  • ShowVALines
    Aktivieren oder deaktivieren Sie die VAH- und VAL-Linien.

  • ShowSessionLabel
    Blendet den Text des Sitzungsnamens über der Sitzung ein oder aus.

  • MaxSessionsToShow
    Maximale Anzahl der historischen Sitzungen, die im Diagramm sichtbar bleiben sollen. Ältere Sitzungen werden automatisch entfernt, um Unordnung zu vermeiden.

  • BoxTransparency
    Transparenz der Session-Box-Füllung (0-100), die es Ihnen ermöglicht, die Preisaktion darunter deutlich sichtbar zu halten.

Linien-Stile

  • POCLineColor, POCLineWidth, POCLineStyle
    Farbe, Dicke und Stil der POC-Linie, damit Sie sie als wichtigste Intraday-Referenz hervorheben können.

  • VAHLineColor, VALLineColor, VALineWidth, VALineStyle
    Farbe und Stil der VAH/VAL-Linien.

Alert-Einstellungen

  • AlertOnVAH
    Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Preis den VAH der letzten Sitzung überschreitet.

  • AlertOnVAL
    Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Kurs den VAL-Wert der letzten Sitzung unterschreitet.

  • AlertOnPOC
    Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Kurs innerhalb einer kleinen, konfigurierbaren Toleranz um den POC der letzten Sitzung liegt.

  • PushNotification
    Senden Sie Alarme als Push-Benachrichtigungen an Ihr MetaTrader-Mobilterminal (erfordert eine im Terminal konfigurierte MetaQuotes-ID).

Verwenden Sie das MultiSession-Volumenprofil, um zu verstehen, wo sich das Volumen in jeder Sitzung wirklich konzentriert, um Intraday-Wertbereiche und -Extreme ausfindig zu machen und um Handelspläne um die aussagekräftigsten Niveaus anstelle von willkürlichen Linien zu erstellen.


