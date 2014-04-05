MultiSessionVolumeProfile

MultiSession Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der separate POC-, VAH-, VAL- und Volumen-Histogramme für mehrere benutzerdefinierte Handelssitzungen auf demselben Diagramm erstellt. Es hilft Ihnen zu sehen, wo sich das Volumen wirklich in jedem Teil des Tages konzentriert (RTH, Globex, Asien, London, etc.), so dass Sie wichtige Intraday-Levels, Bereiche und Magnete identifizieren können, die viele Standard-Tools übersehen.

Die wichtigsten Vorteile

Multi-Session-Profile

Erstellen Sie bis zu 5 völlig unabhängige Sessions mit benutzerdefinierten Zeiten (z. B. Asien, London, NY RTH, NY PM), jede mit eigener Box, Histogramm, POC, VAH, VAL und Label. Auf diese Weise können Sie in einem einzigen Diagramm vergleichen, wo sich das Volumen in verschiedenen Teilen des 24-Stunden-Zyklus angesammelt hat.

Präzise Volumenverteilung

Der Indikator verwendet M1-Daten innerhalb jeder Sitzung und verteilt das Volumen proportional über die Preisbereiche, basierend darauf, wie viel von jedem Balken jeden Bereich überlappt. Dies führt zu glatteren, realistischeren Profilen im Vergleich zu einfachen "ein Preis pro Balken"-Ansätzen.

Klare Value Area und POC-Levels

Für jede abgeschlossene Session findet das Tool automatisch den Point of Control (POC) und berechnet die Value Area um ihn herum auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Prozentsatzes (standardmäßig 70 %). VAH und VAL werden als saubere horizontale Linien über die Sitzung gezeichnet, so dass Sie den fairen Wert und die Extreme leicht erkennen können.

Visuelle, konfigurierbare Profile

Sitzungsboxen, Histogramme, POC- und VA-Linien sowie Beschriftungen können ein- oder ausgeschaltet und gestylt werden. Sie können die Anzahl der Zeilen (Profilauflösung), die Histogrammbreite im Verhältnis zur Sitzungsdauer, die Farben pro Sitzung und die Linienstile steuern und so die Anzeige an Ihren Charting-Stil anpassen.

Intelligente Alarme auf Schlüsselebenen

Optionale Alarme werden ausgelöst, wenn der Kurs den VAH oder den VAL überschreitet oder den POC der letzten abgeschlossenen Sitzung berührt. Sie können zwischen Bildschirmwarnungen und Push-Benachrichtigungen wählen, damit Sie schnell reagieren können, wenn der Kurs mit den wichtigsten Intraday-Volumenniveaus interagiert.

Leistungsorientiertes Design

Der Indikator verarbeitet abgeschlossene Sitzungen nur einmal, verfolgt, welche Sitzungen abgeschlossen sind, und begrenzt, wie viele Sitzungen auf dem Chart verbleiben. Dadurch werden unnötige Neuberechnungen vermieden und das Diagramm bleibt reaktionsschnell, auch wenn Sie mehrere Tage und Sitzungen überwachen.

Eingabeparameter

Session-Einstellungen

EnableSession1 ... EnableSession5

Schalten Sie jede der 5 benutzerdefinierten Sitzungen ein oder aus. Sie können z. B. nur RTH + Globex aktivieren oder alle fünf für eine vollständige 24-Stunden-Aufschlüsselung ausführen.

Session1Time ... Session5Time

Session-Zeitfenster im Format "HH:MM-HH:MM" (Terminalzeit). Sie können beliebige benutzerdefinierte Bereiche definieren (z. B. "09:30-16:00" für NY Cash, "16:30-20:00" für Post-Market). Liegt die Endzeit vor der Startzeit, erstreckt sich die Sitzung automatisch auf den nächsten Tag.

Session1Name ... Session5Name

Anzeige der Namen für die einzelnen Sitzungen, die als Beschriftung über dem Sitzungsfeld angezeigt werden (z. B. "Asien", "London", "NY RTH").

SessionXBoxColor / SessionXHistColor

Individuelle Farben für die Hintergrundbox und das Histogramm jeder Sitzung, damit Sie die Sitzungen auf einen Blick erkennen können.

Einstellungen des Lautstärkeprofils

ProfileRows

Anzahl der vertikalen Preiskörbe, die zur Erstellung des Volumenprofils für jede Sitzung verwendet werden. Höhere Werte ergeben eine feinere Auflösung; niedrigere Werte ergeben ein glatteres Profil.

ValueAreaPercent

Prozentualer Anteil des Gesamtvolumens der Sitzung, der in den Wertbereich einbezogen werden soll, zentriert um den POC (in der Regel 70 %).

HistogramWidthPct

Breite des Histogramms als Prozentsatz der Sitzungsdauer entlang der Zeitachse. Damit wird gesteuert, wie weit das Profil nach rechts vom Sitzungsbeginn reicht.

UseRealVolume

Wenn true und das Symbol dies unterstützt, verwendet der Indikator das reale Volumen; andernfalls verwendet er das Tick-Volumen. So können Sie sich an verschiedene Broker-Feeds und Märkte anpassen.

Anzeigeoptionen

ShowHistogram

Zeigt oder verbirgt die Volumen-Histogrammbalken für jede Sitzung.

ShowSessionBox

Ein- oder Ausblenden des Session-Hintergrundrechtecks, das den Hoch-/Tiefbereich der Session in Zeit und Preis einrahmt.

ShowPOCLine

Aktivieren oder deaktivieren Sie die POC-Linie, die über die Sitzung gezeichnet wird.

ShowVALines

Aktivieren oder deaktivieren Sie die VAH- und VAL-Linien.

ShowSessionLabel

Blendet den Text des Sitzungsnamens über der Sitzung ein oder aus.

MaxSessionsToShow

Maximale Anzahl der historischen Sitzungen, die im Diagramm sichtbar bleiben sollen. Ältere Sitzungen werden automatisch entfernt, um Unordnung zu vermeiden.

BoxTransparency

Transparenz der Session-Box-Füllung (0-100), die es Ihnen ermöglicht, die Preisaktion darunter deutlich sichtbar zu halten.

Linien-Stile

POCLineColor, POCLineWidth, POCLineStyle

Farbe, Dicke und Stil der POC-Linie, damit Sie sie als wichtigste Intraday-Referenz hervorheben können.

VAHLineColor, VALLineColor, VALineWidth, VALineStyle

Farbe und Stil der VAH/VAL-Linien.

Alert-Einstellungen

AlertOnVAH

Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Preis den VAH der letzten Sitzung überschreitet.

AlertOnVAL

Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Kurs den VAL-Wert der letzten Sitzung unterschreitet.

AlertOnPOC

Aktivieren Sie einen Alarm, wenn der Kurs innerhalb einer kleinen, konfigurierbaren Toleranz um den POC der letzten Sitzung liegt.

PushNotification

Senden Sie Alarme als Push-Benachrichtigungen an Ihr MetaTrader-Mobilterminal (erfordert eine im Terminal konfigurierte MetaQuotes-ID).

Verwenden Sie das MultiSession-Volumenprofil, um zu verstehen, wo sich das Volumen in jeder Sitzung wirklich konzentriert, um Intraday-Wertbereiche und -Extreme ausfindig zu machen und um Handelspläne um die aussagekräftigsten Niveaus anstelle von willkürlichen Linien zu erstellen.