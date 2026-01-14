QuantumAlgo Smart Scalper EA

HINWEIS: Nur XAUUSD (Gold) und der 5-Minuten-Zeitrahmen. Andere Symbole werden nicht gehandelt.


QuantumAlgo EA Übersicht QuantumAlgo EA ist ein präzisionsgefertigter MT5 Expert Advisor für Trader, die intelligente Confluence-Logik, geringen Drawdown und eine hohe Winrate verlangen. Das System nutzt Order Blocks, FVG, Liquidity Sweeps und Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege.

🧠 Kernlogik & Filter

  • Order Block Erkennung: Identifiziert OB-Zonen mit BOS- und CHoCH-Logik.

  • FVG Scanner: Erkennt Ungleichgewichtszonen mit hoher Präzision.

  • Liquiditäts-Erkennung: Verfolgt Preis-Sweeps unter OB-Zonen mittels ATR.

  • Indikator-Filter: ADX für den Trend, MACD für das Momentum und RSI für den Einstieg.

📊 Handelsmanagement

  • Fester SL/TP: SL: 800 Punkte / TP: 1200 Punkte.

  • Zeitgesteuerter Exit: Automatischer Exit nach 8 Kerzen zur Risikominimierung.

✅ Warum Trader QuantumAlgo lieben

  • Mehrschichtige Logik für klügere Trades.

  • Geringer Drawdown durch strikte Risikofilter.

  • Hohe Winrate durch Indikator-Synergie.

  • Backtested mit 100% Historienqualität.


