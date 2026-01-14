QuantumAlgo Smart Scalper EA

HINWEIS: Nur XAUUSD (Gold) und der 5-Minuten-Zeitrahmen. Andere Symbole werden nicht gehandelt.





QuantumAlgo EA Übersicht QuantumAlgo EA ist ein präzisionsgefertigter MT5 Expert Advisor für Trader, die intelligente Confluence-Logik, geringen Drawdown und eine hohe Winrate verlangen. Das System nutzt Order Blocks, FVG, Liquidity Sweeps und Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege.

🧠 Kernlogik & Filter

Order Block Erkennung: Identifiziert OB-Zonen mit BOS- und CHoCH-Logik.

FVG Scanner: Erkennt Ungleichgewichtszonen mit hoher Präzision.

Liquiditäts-Erkennung: Verfolgt Preis-Sweeps unter OB-Zonen mittels ATR.

Indikator-Filter: ADX für den Trend, MACD für das Momentum und RSI für den Einstieg.

📊 Handelsmanagement

Fester SL/TP: SL: 800 Punkte / TP: 1200 Punkte.

Zeitgesteuerter Exit: Automatischer Exit nach 8 Kerzen zur Risikominimierung.

✅ Warum Trader QuantumAlgo lieben