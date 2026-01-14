QuantumAlgo Smart Scalper EA
- Experten
- Husain Haider Zaidi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
HINWEIS: Nur XAUUSD (Gold) und der 5-Minuten-Zeitrahmen. Andere Symbole werden nicht gehandelt.
QuantumAlgo EA Übersicht QuantumAlgo EA ist ein präzisionsgefertigter MT5 Expert Advisor für Trader, die intelligente Confluence-Logik, geringen Drawdown und eine hohe Winrate verlangen. Das System nutzt Order Blocks, FVG, Liquidity Sweeps und Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege.
🧠 Kernlogik & Filter
-
Order Block Erkennung: Identifiziert OB-Zonen mit BOS- und CHoCH-Logik.
-
FVG Scanner: Erkennt Ungleichgewichtszonen mit hoher Präzision.
-
Liquiditäts-Erkennung: Verfolgt Preis-Sweeps unter OB-Zonen mittels ATR.
-
Indikator-Filter: ADX für den Trend, MACD für das Momentum und RSI für den Einstieg.
📊 Handelsmanagement
-
Fester SL/TP: SL: 800 Punkte / TP: 1200 Punkte.
-
Zeitgesteuerter Exit: Automatischer Exit nach 8 Kerzen zur Risikominimierung.
✅ Warum Trader QuantumAlgo lieben
-
Mehrschichtige Logik für klügere Trades.
-
Geringer Drawdown durch strikte Risikofilter.
-
Hohe Winrate durch Indikator-Synergie.
-
Backtested mit 100% Historienqualität.