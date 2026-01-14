QuantumAlgo Smart Scalper EA

참고: XAUUSD(금) 및 5분 타임프레임만 사용됩니다. 다른 종목은 거래하지 않습니다.

이 EA는 XM 브로커 계정에서만 작동하도록 설계되었으며 MetaQuotes 데모 차트나 다른 브로커에서는 작동하지 않습니다.

QuantumAlgo EA 개요 QuantumAlgo EA는 스마트한 합류 로직, 낮은 드로우다운, 높은 승률을 원하는 트레이더를 위해 설계된 정밀 MT5 자동매매 프로그램입니다. 오더 블록(OB), FVG, 유동성 스윕, 피보나치 되돌림 구간을 결합하여 지능적인 진입과 원칙 있는 청산을 제공합니다.

🧠 핵심 로직 및 필터

  • 오더 블록 탐지: BOS 및 CHoCH 로직을 통한 OB 구역 식별.

  • FVG 스캐너: 불균형 구간 정밀 탐지 및 캔들 구조 검증.

  • 유동성 스윕 탐지: ATR 기반 로직으로 유동성 확보 추적 및 반전 확인.

  • 모멘텀 필터: ADX 추세 필터, MACD 모멘텀 확인, RSI 진입 필터.

📊 거래 관리

  • 고정 SL/TP: SL 800포인트 / TP 1200포인트.

  • 시간 기반 종료: 8개 캔들 경과 시 자동 익절/손절 청산 로직.

✅ 트레이더가 QuantumAlgo를 선호하는 이유

  • 스마트한 진입을 위한 다층 합류 로직.

  • 엄격한 리스크 필터를 통한 낮은 드로우다운.

  • MACD + ADX + RSI 시너지를 통한 높은 승률.

  • 100% 데이터 품질의 백테스트 완료.


