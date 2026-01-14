QuantumAlgo Smart Scalper EA

NOT: Yalnızca XAUUSD (Altın) ve 5 dakikalık zaman dilimi. Başka sembollerle işlem yapılmaz.

QuantumAlgo EA Genel Bakış QuantumAlgo EA, akıllı konfluans mantığı, düşük drawdown ve yüksek kazanma oranı arayan yatırımcılar için tasarlanmış hassas bir MT5 Uzman Danışmanıdır. Order Block, FVG, Likidite Taraması ve Fibonacci yapısı ile disiplinli giriş ve çıkışlar sağlar.

🧠 Temel Mantık ve Filtreler

  • Order Block Tespiti: BOS ve CHoCH mantığı ile OB bölgelerinin belirlenmesi.

  • FVG Tarayıcı: Dengesizlik bölgelerinin hassas tespiti.

  • Likidite Taraması: ATR tabanlı mantıkla likidite alımlarının takibi.

  • Trend Filtreleri: ADX, MACD ve RSI ile momentum onayı ve hatalı girişlerin önlenmesi.

📊 İşlem Yönetimi

  • Sabit SL/TP: SL 800 puan / TP 1200 puan.

  • Zamanlı Çıkış: Hedefe ulaşılamazsa 8 mum sonra otomatik kapanış.

✅ Yatırımcılar Neden QuantumAlgo'yu Seviyor?

  • Daha akıllı girişler için çok katmanlı konfluans mantığı.

  • Sıkı risk filtreleri ile düşük drawdown.

  • Yüksek kazanma oranı.

  • %100 geçmiş veri kalitesi ile backtest edilmiş.


