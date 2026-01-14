QuantumAlgo Smart Scalper EA

REMARQUE : Uniquement XAUUSD (or) et unité de temps de 5 minutes. Aucun autre symbole ne sera négocié.





Présentation de QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA est un Expert Advisor MT5 conçu pour les traders exigeant une logique de confluence intelligente, un faible drawdown et un taux de réussite élevé. Basé sur les Order Blocks, FVG, balayages de liquidité et Fibonacci, il assure des entrées précises et des sorties disciplinées.

🧠 Logique de Base & Filtres

Détection d'Order Block : Identification des zones avec logique BOS et CHoCH.

Scanner FVG : Détection des déséquilibres avec précision.

Balayage de Liquidité : Suivi des manipulations via ATR et confirmation des retournements.

Filtres de Tendance : ADX pour la tendance, MACD pour l'élan et RSI pour le filtrage des entrées.

📊 Gestion des Trades

SL/TP Fixe : SL à 800 points / TP à 1200 points.

Sortie Temporisée : Fermeture automatique après 8 bougies si les objectifs ne sont pas atteints.

✅ Pourquoi les Traders aiment QuantumAlgo