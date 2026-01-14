QuantumAlgo Smart Scalper EA
- 专家
- Husain Haider Zaidi
- 版本: 1.0
- 激活: 5
注意： 仅适用于 XAUUSD（黄金）和 5 分钟时间周期。不会交易其他品种。
QuantumAlgo EA 概览 QuantumAlgo EA 是一款精密设计的 MT5 智能交易系统，专为追求智能汇聚逻辑、低回撤和高胜率的交易者打造。它基于订单块 (Order Block)、公允价值缺口 (FVG)、流动性扫荡和斐波那契回撤区的混合框架，提供智能进场和纪律严明的出场。
🧠 核心逻辑与过滤器
-
订单块检测： 识别具有 BOS 和 CHoCH 逻辑的 OB 区域，通过寿命和突破验证过滤弱势区域。
-
FVG 扫描仪： 精确检测失衡区域，利用蜡烛结构进行强度验证。
-
流动性扫荡检测： 使用基于 ATR 的逻辑跟踪 OB 区域下方的价格扫荡，通过智能蜡烛序列确认反转。
-
斐波那契汇聚： 使用 0.618、0.5 和 0.382 回撤位进行精确进场。
-
技术指标过滤： 包括 ADX 趋势过滤、MACD 动能确认和 RSI 进场条件。
📊 交易管理
-
固定止损/止盈： 止损 800 点，止盈 1200 点。
-
定时退出逻辑： 如果未能触及止盈或止损，交易将在 8 根蜡烛后自动平仓。
✅ 为什么交易者喜爱 QuantumAlgo
-
多层汇聚逻辑，进场更智能。
-
严格的风险过滤，实现低回撤。
-
结合 MACD + ADX + RSI 的高胜率。
-
经过 100% 历史数据质量的回测。