QuantumAlgo Smart Scalper EA

NOTA: Solo XAUUSD (oro) e timeframe a 5 minuti. Non verranno scambiati altri strumenti.


Panoramica di QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA è un Expert Advisor per MT5 di alta precisione, progettato per trader che richiedono logica di confluenza, basso drawdown e alto win rate. Basato su Order Block, FVG, sweep di liquidità e Fibonacci, garantisce ingressi intelligenti e uscite disciplinate.

🧠 Logica Core e Filtri

  • Rilevamento Order Block: Identifica zone OB con logica BOS e CHoCH.

  • Scanner FVG: Rileva zone di squilibrio con precisione millimetrica.

  • Sweep di Liquidità: Traccia i movimenti sotto le zone OB tramite ATR.

  • Filtri di Trend: ADX, MACD e RSI per confermare il momentum ed evitare falsi segnali.

📊 Gestione Operativa

  • SL/TP Fisso: SL 800 punti / TP 1200 punti.

  • Uscita a Tempo: Chiusura automatica dopo 8 candele per limitare l'esposizione.

✅ Perché i Trader amano QuantumAlgo

  • Logica di confluenza a più livelli.

  • Basso drawdown grazie a filtri di rischio rigorosi.

  • Alto tasso di successo.

  • Testato con qualità storica al 100%.


Prodotti consigliati
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Experts
Questo Expert Advisor è progettato per un approccio istituzionale al trading, utilizzando i principi chiave dell'ICT (Inner Circle Trader). Analizza la struttura del mercato, i livelli di liquidità e le zone di squilibrio per individuare punti di ingresso e di uscita ad alta probabilità. PROMOZIONE 1+1:   Acquista un Expert Advisor e ricevine un secondo gratis! Quantità limitata! Struttura del mercato: L'EA CyberPunk identifica gli estremi a breve termine (STH/STL), medio termine (ITH/ITL) e lu
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experts
QuantCore GT QuantCore GT EA è un sistema di trading avanzato progettato per dominare le complessità del mercato Forex grazie a una combinazione ineguagliabile di intelligenza guidata dall'IA e strategie basate sui dati. Integrando ChatGPT-o1, il più recente GPT-4.5, modelli sofisticati di machine learning e un approccio Big Data all’avanguardia, QuantCore GT raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per la sua tecn
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experts
Incontra Master Oscillators, un bot che rende il trading semplice e flessibile! Scegli tra i segnali RSI, CCI o Stochastic e costruisci la tua strategia. Questo bot ti offre molti strumenti, come il filtro MA, dimensioni del lotto dinamiche, calcolatrice del criterio di Kelly, livelli SL e TP dinamici, e molto altro. Qualunque sia il tuo stile di trading, Master Oscillators è qui per te. Ti fornisce informazioni importanti, statistiche e altro ancora, mantenendo sempre sicuro il tuo trading. Se
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
XpertTrader Pro
Divyansh Ingle
Experts
XpertTrader Pro - Multi-Filter Trading System XpertTrader Pro is an Expert Advisor that combines multiple technical analysis filters with grid trading and advanced risk management. It provides both automated and manual trading capabilities through a built-in control panel. XAUUSD SET FILE Signal Filters The EA uses three independent filters that work together to generate high-quality trading signals: OBV Filter - On-Balance Volume analysis with movement detection, trend confirmation, divergence
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   è un sistema di trading automatico sviluppato specificamente per la coppia   USDJPY   sul timeframe   H1 . La sua strategia principale si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta del mercato e sullo sfruttamento dei cambiamenti di momentum. L'EA è progettato per operare su base contrarian, cercando di aprire operazioni quando la direzione attuale del mercato mostra segni di esaurimento. Analizzando una combinazione di indicatori tecnici classi
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experts
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Aladin AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experts
Aladin AI Bot MT5: Your Ultimate Trading Companion Unlock the power of artificial intelligence in trading with Aladin AI Bot MT5 , the next-generation MetaTrader 5 indicator designed to revolutionize your trading experience. Whether you're a seasoned trader or just starting, Aladin AI Bot MT5 is your key to smarter, faster, and more efficient trading decisions. What Makes Aladin AI Bot MT5 Special? Intelligent Trend Analysis : Aladin AI Bot MT5 uses advanced algorithms to analyze market trends d
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
Sblocca tutto il potenziale dei tuoi investimenti Forex con Finvesting EA, il tuo alleato di fiducia nel mondo del trading valutario. Questo consulente esperto (EA) è progettato per migliorare il tuo investimento Forex e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con sicurezza. Spettacolo dal vivo: Finvesting EA ha un track record in tempo reale con scambi stabili. Conto reale Spettacolo dal vivo MT4: https://www.mql5.com/it/signals/1715664 MT5: https://www.mql5.com/it/signals/1973370
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
ICT Unicorn Model EA
Daniel Mandachi
Experts
ICT Unicorn Model EA is a fully automated trading system designed around a high-probability smart money concept known as the Unicorn Model . This model leverages a precise confluence between two powerful price action phenomena: breaker blocks and fair value gaps (FVGs) . The strategy identifies moments where a breaker block, formed after a liquidity sweep and market structure shift, aligns perfectly with a nearby fair value gap. This overlapping zone acts as a high-probability area for reversals
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Quantum Premium
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
Quantum Prime – Expert Advisor for MT5 Quantum Prime is a powerful automated trading Expert Advisor designed to capture high-probability breakout moves with precision and discipline. It intelligently analyzes market structure, identifies key swing levels, and places pending orders to enter trades only when price confirms momentum. The EA is built with a strong focus on risk control, execution quality, and broker compatibility , making it suitable for both personal and professional trading enviro
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
FrankoScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.25 (28)
Experts
Congratulazioni! Hai raggiunto la pagina dell’Expert Advisor più longevo del mercato Forex! Già da più di 5 anni questo Expert Advisor è sulla bocca di tutti e in vari top. Su qualsiasi forum Forex si può trovare discussioni sull’EA "FrankoScalp", ma solo su mql5 si può acquistare la versione originale aggiornata dell’EA, così come entrare in contatto con l’autore ed entrare in una comunità amichevole di utenti dell’EA "FrankoScalp". >>> Chat <<< Dettagli dell’acquisto Quando compri EA, lo ott
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Experts
DOPERMAN SCALPER V1.0 - Professional Trading System What is DOPERMAN SCALPER? An intelligent automated trading system designed for fast-paced market scalping. It combines advanced martingale strategy with rigorous risk management for consistent trading performance. Key Features: Smart Trading System: Intelligent position doubling at optimal moments using mathematical calculations 5 different martingale strategies to choose from Additional positions only activate when price moves against you by
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Experts
QS Dual-Impulse Yen The  QuantumScale Dual-Impulse Yen  is a Expert Advisor designed for the USDJPY currency pair on the  M15 timeframe . It combines a dynamic  RSI action signal  with a Bulls Power momentum filter  to generate selective, entries in trending and impulsive markets. An additional  RSI trend module  manages exits and helps avoid overstaying in weak moves. Strategy Key Facts Entry Logic The RSI action signal and Bulls Power module both produce internal decision values. These values
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Impulse Lab is a professional trading advisor for XAUUSD, built on institutional market logic. It uses impulse structures, price action patterns, and a scoring engine instead of binary signals. Gold Impulse Lab is not a scalper or an indicator robot. The advisor analyzes the gold market through a combination of: impulse movement from the anchor price confirmed price action patterns signal strength assessment systems (scoring) filtering by market mode (trend / range) Each trade is opened onl
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Strategy Description: This EA is a trend EA. The idea is the simplest trading method of chasing up and down. It is used to cut off losses in time with mobile stop loss to make profits run. This EA mainly trades EURUSD and XAUUSD. Parameter settings: Transaction: EA will only work if Transaction=true. Lots: Single hand count, it is recommended to order 1 standard hand at 10000USD, i.e. 0.1 hand at 1000USD. Maxi_point: Maximum point difference limit. It depends on the decimal number of gold quotat
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experts
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 189, Prezzo successivo: $ 289 (solo 3 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione