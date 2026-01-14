QuantumAlgo Smart Scalper EA
- Experts
- Husain Haider Zaidi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
NOTA: Solo XAUUSD (oro) e timeframe a 5 minuti. Non verranno scambiati altri strumenti.
Panoramica di QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA è un Expert Advisor per MT5 di alta precisione, progettato per trader che richiedono logica di confluenza, basso drawdown e alto win rate. Basato su Order Block, FVG, sweep di liquidità e Fibonacci, garantisce ingressi intelligenti e uscite disciplinate.
🧠 Logica Core e Filtri
-
Rilevamento Order Block: Identifica zone OB con logica BOS e CHoCH.
-
Scanner FVG: Rileva zone di squilibrio con precisione millimetrica.
-
Sweep di Liquidità: Traccia i movimenti sotto le zone OB tramite ATR.
-
Filtri di Trend: ADX, MACD e RSI per confermare il momentum ed evitare falsi segnali.
📊 Gestione Operativa
-
SL/TP Fisso: SL 800 punti / TP 1200 punti.
-
Uscita a Tempo: Chiusura automatica dopo 8 candele per limitare l'esposizione.
✅ Perché i Trader amano QuantumAlgo
-
Logica di confluenza a più livelli.
-
Basso drawdown grazie a filtri di rischio rigorosi.
-
Alto tasso di successo.
-
Testato con qualità storica al 100%.