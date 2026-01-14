QuantumAlgo Smart Scalper EA
- エキスパート
- Husain Haider Zaidi
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
注意: XAUUSD（ゴールド）および5分足のみ対応。他の銘柄は取引しません。
QuantumAlgo EA の概要 QuantumAlgo EAは、スマートな根拠の重なり（コンフルエンス）、低ドローダウン、および高勝率を求めるトレーダー向けに設計された精密なMT5エキスパートアドバイザーです。オーダーブロック、FVG、流動性の掃拭、フィボナッチを組み合わせたフレームワークにより、知的なエントリーと規律あるエグジットを実現します。
🧠 コアロジックとフィルター
-
オーダーブロック検出: BOSおよびCHoCHロジックによるOBゾーンの特定。
-
FVGスキャナー: 不均衡ゾーンを精密に検出し、ローソク足構造で検証。
-
流動性スィープ検出: ATRベースのロジックで流動性確保を追跡し、反転を確認。
-
トレンドフィルター: ADX、MACD、RSIを組み合わせ、コンソリデーション中のダマシを回避。
📊 トレード管理
-
固定SL/TP: SL 800ポイント / TP 1200ポイント。
-
タイムアウト決済: ターゲット未達時、8本後のローソク足で自動決済。
✅ トレーダーに選ばれる理由
-
多層的なコンフルエンスロジックによるスマートなエントリー。
-
厳格なリスクフィルターによる低ドローダウン。
-
100%のヒストリー品質でのバックテスト済み。