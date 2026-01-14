QuantumAlgo Smart Scalper EA
- Эксперты
- Husain Haider Zaidi
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ПРИМЕЧАНИЕ: Только XAUUSD (золото) и таймфрейм 5 минут. Торговля другими инструментами не осуществляется.
Обзор QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA — это высокоточный советник для MT5, созданный для трейдеров, которым важна логика слияния факторов, низкая просадка и высокий винрейт. Построенный на гибридной структуре Order Block, Fair Value Gap, снятия ликвидности и уровней Фибоначчи, этот советник обеспечивает интеллектуальные входы и дисциплинированные выходы.
🧠 Основная логика и фильтры
Определение Order Block: Идентификация зон OB с логикой BOS и CHoCH. Фильтрация слабых зон по времени и валидации пробоя.
Сканер Fair Value Gap (FVG): Точное определение зон дисбаланса. Проверка силы через структуру свечей.
Детектор снятия ликвидности: Отслеживание манипуляций ценой ниже зон OB с использованием ATR. Подтверждение разворота через последовательность свечей.
Фибоначчи: Использование уровней 0.618, 0.5 и 0.382 для точных входов.
Фильтры (ADX, MACD, RSI): Подтверждение тренда на старших таймфреймах, импульса и условий перекупленности/перепроданности.
📊 Управление сделками
Фиксированный SL/TP: SL: 800 пунктов / TP: 1200 пунктов.
Выход по времени: Автоматическое закрытие сделки через 8 свечей, если цели не достигнуты.
✅ Почему трейдеры выбирают QuantumAlgo
Многослойная логика слияния факторов.
Низкая просадка благодаря строгим фильтрам риска.
Высокий процент побед (Win Rate).
Протестировано на истории со 100% качеством котировок.