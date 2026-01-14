QuantumAlgo Smart Scalper EA

ПРИМЕЧАНИЕ: Только XAUUSD (золото) и таймфрейм 5 минут. Торговля другими инструментами не осуществляется.

Обзор QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA — это высокоточный советник для MT5, созданный для трейдеров, которым важна логика слияния факторов, низкая просадка и высокий винрейт. Построенный на гибридной структуре Order Block, Fair Value Gap, снятия ликвидности и уровней Фибоначчи, этот советник обеспечивает интеллектуальные входы и дисциплинированные выходы.

🧠 Основная логика и фильтры

  • Определение Order Block: Идентификация зон OB с логикой BOS и CHoCH. Фильтрация слабых зон по времени и валидации пробоя.

  • Сканер Fair Value Gap (FVG): Точное определение зон дисбаланса. Проверка силы через структуру свечей.

  • Детектор снятия ликвидности: Отслеживание манипуляций ценой ниже зон OB с использованием ATR. Подтверждение разворота через последовательность свечей.

  • Фибоначчи: Использование уровней 0.618, 0.5 и 0.382 для точных входов.

  • Фильтры (ADX, MACD, RSI): Подтверждение тренда на старших таймфреймах, импульса и условий перекупленности/перепроданности.

📊 Управление сделками

  • Фиксированный SL/TP: SL: 800 пунктов / TP: 1200 пунктов.

  • Выход по времени: Автоматическое закрытие сделки через 8 свечей, если цели не достигнуты.

✅ Почему трейдеры выбирают QuantumAlgo

  • Многослойная логика слияния факторов.

  • Низкая просадка благодаря строгим фильтрам риска.

  • Высокий процент побед (Win Rate).

  • Протестировано на истории со 100% качеством котировок.

