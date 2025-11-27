Auron AI

Auron AI - Handelsintelligenz der nächsten Stufe

Hallo, Trader! Lernen Sie Auron AI kennen - die nächste Stufe der Handelsintelligenz, die Ihre Forex-Ergebnisse in die Höhe treibt und Ihnen die Kontrolle über jede Marktbewegung gibt.

Ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, Auron AI ist Ihre Geheimwaffe für intelligenteres, schnelleres und sichereres Handeln.

Warum Auron AI?

Handeln Sie mit Vertrauen: Erhalten Sie sofortige, hochpräzise KAUF-, VERKAUFS- oder HALTSignale - kein Hinterfragen Ihrer Trades mehr.
Bleiben Sie dem Markt voraus: Die Echtzeit-Analyse von technischen Daten, Makro-Ereignissen und (optional) Live-Stimmungen bedeutet, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.
Maximieren Sie Ihre Gewinne: Dynamische Positionsgröße und Qualitätsbewertung helfen Ihnen, das Beste aus jeder Gelegenheit herauszuholen.
Plug-and-Play-Einfachheit: Einfache Einrichtung, nahtlose API-Integration mit MetaTrader und kein Aufwand. Einfach anschließen und loslegen!
24/7-Zuverlässigkeit: Der Python FastAPI-Server schläft nie - damit Sie keinen Handel verpassen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Funktion Auron AI Old-School EAs
Technische Multi-Timeframe-Analyse
Makroökonomische Ereignisintegration
Live-Sentiment-Analyse (optional)
Validierung des Modellschemas
Echtzeitsignale mit hoher Zuverlässigkeit ~
Fuzzy Logic Quality Scoring
Position Sizing-Empfehlungen
Plug-and-Play API Server
Transparente Qualitätsmetriken
Erweiterbar auf neue Assets ~

Legende: ✓ = Vollständig unterstützt, ~ = Teilweise unterstützt, ✗ = Nicht unterstützt

So fangen Sie an

  1. Verbinden Sie den Auron AI Expert Advisor (EA) mit Ihrem MetaTrader-Chart.
  2. Der EA fungiert als Dienstprogramm zum Sammeln der erforderlichen OHLCV-Daten und rohen Makro-Ereignisdaten.
  3. Der EA sendet diese Daten sicher an den externen Python FastAPI Inference Server, der die Hybrid Ensemble AI Modelle lädt und die komplexen Vorhersagen macht.
  4. Legen Sie Ihre Risikopräferenzen fest und lassen Sie Auron AI den Rest erledigen.
  5. Beobachten Sie, wie Auron AI umsetzbare Signale, Qualitätsbewertungen und Empfehlungen zur Positionsgröße an den EA zurücksendet - damit Sie mit absoluter Klarheit handeln können.

Unterstützte Paare

Auron AI unterstützt derzeit die folgenden wichtigen Devisenpaare:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • AUDUSD
  • XAUUSD
  • USDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD

Die Unterstützung für weitere Paare wird bald in zukünftigen Upgrades verfügbar sein!

Mindestanforderungen & Empfehlungen

  • Empfohlene Makler: Jeder mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ
  • Mindestersteinlage: $500 (1:500 Hebelwirkung empfohlen)
  • Konto-Typ: Absicherung
  • Verwenden Sie einen VPS für 24/7-Betrieb(dringend empfohlen)
  • Tätigen Sie einen Kauf und kontaktieren Sie mich für weitere Einrichtungsanweisungen.
  • Da der EA als Dienstprogramm für einen externen AI-Server fungiert, werden Sie während des Backtestings keine Trades sehen, da der Strategietester eine isolierte Testumgebung ist. Die Screenshots, die ich hochlade, zeigen Ihnen eine transparente und verifizierte Live-Performance.

Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Treten Sie der Auron AI Community bei und erleben Sie die Kraft echter Handelsintelligenz. Verbinden Sie Auron AI mit Ihrem Chart, legen Sie Ihre Einstellungen fest und lassen Sie uns gemeinsam gewinnen!

Für Einrichtungsanweisungen oder Fragen, senden Sie uns nach dem Kauf eine private Nachricht.

