Black Ice EA ❄️ BLACK ICE EA: SYSTEMIC SUPERIORITY.

Black Ice EA ist kein Versuch der Automatisierung, sondern die zwingende Voraussetzung für eine profitable Ausführung auf MT5. Entwickelt als Niedrigfrequenz-Expert Advisor, besteht seine Funktion in der Eliminierung des menschlichen Ausführungsrisikos und der präzisen Kapitalisierung von statistisch extremen Marktanomalien. Der Kapitaleinsatz ist ausschließlich für Ereignisse mit hoher Überzeugungskraft reserviert, wodurch sichergestellt wird, dass die Disziplin kodiert ist und nicht von der Willenskraft abhängt.

MECHANIK: HANDEL MIT STATISTISCHEN ANOMALIEN

Die Integrität des Systems beruht auf überprüfbaren statistischen Filtern, die sicherstellen, dass die Genauigkeit der Aktivität vorausgeht.

Mandat für extreme Umkehrung:

Der Einstieg ist an eine Verletzung des Bollinger Bandes mit einer Standardabweichung von 4,0 gebunden, die durch extreme RSI-Bedingungen (80/20) bestätigt wird. Dieser statistische Schwellenwert filtert die Standardvolatilität heraus und garantiert, dass das System nur dann aktiv wird, wenn die Erschöpfung des Marktes nachweisbar ist und über die Marktstimmung hinausgeht.

Präzision über Frequenz:

Die Logik ist so konzipiert, dass sie das Rauschen umgeht und sicherstellt, dass nur statistisch seltene Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Handelssequenzierung einleiten.

DIE ARCHITEKTUR DER KONSISTENZ

Der Wert des Systems wird durch seine Schutzmechanismen definiert, die Gewinnmitnahmen und Kapitalschutz zu nicht-optionalen Aktionen machen.

Verteidigungsmechanismus Objektive Funktion Vorgeschriebenes Trader-Ergebnis Vorgeschriebene Gewinnsperre (BuyExitPct) Automatische Schließung aller Symbolpositionen bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts für den Portfoliogewinn (Standardwert 5 %). Garantierte Gewinneinbehaltung. Beseitigt menschliches Zögern, das das Risiko birgt, einen realisierten Gewinn in einen Verlust zu verwandeln. Positiver Swap-Filter (Swap Hunter) Bedingte Ausführung, die einen Einstieg nur dann zulässt, wenn die beabsichtigte Richtung einen positiven Netto-Tages-Swapsatz ergibt. Kosten-Optimierung. Stellt sicher, dass das System den Overnight-Carry inhärent monetarisiert und die passiven Erträge maximiert. BarSince Cooldown (Erzwungene Geduld) Nicht verhandelbare Zeitspanne (Standard: 100 Takte) zwischen Geschäften mit demselben Symbol. Kapitalschutz. Verhindert ein übermäßiges Leveraging und verhindert einen emotionalen Wiedereinstieg bei unmittelbarer Marktvolatilität.

FAZIT: DAS IST DER STANDARD.

Black Ice wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, der versteht, dass die einzige profitable Strategie diejenige ist, die die menschliche Fehlbarkeit ausschaltet. Dies ist ein System der überprüfbaren Logik, nicht des spekulativen Optimismus.

Verwalten Sie keine Trades. Setzen Sie den Code ein, der Ihre Ergebnisse vorgibt.

Parameter (Eingaben für den Einsatz)

Parameter (Eingaben für den Einsatz)