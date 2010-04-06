Descrizione Dettagliata

Cycles Plotter – Indicatore di Cicli Personalizzabili con Medie Mobili e Data di Inizio

Il Cycles Plotter è un indicatore tecnico avanzato che traccia due cicli sinusoidali completamente personalizzabili, solo dietro input dell’utente. Non genera cicli automaticamente: tutti i cicli vengono calcolati esclusivamente in base ai parametri impostati dall’utente, offrendo ai trader uno strumento visivo per studiare le oscillazioni di prezzo e i potenziali cambi di tendenza, senza produrre segnali o previsioni automatiche.

Punti chiave:

Cicli definiti dall’utente: I cicli 1 (P1) e 2 (P2) sono totalmente configurabili dall’utente . È possibile impostare lunghezza del ciclo, ampiezza, medie mobili e data e ora di inizio esatta. Nessun ciclo viene tracciato se l’utente non inserisce i parametri.

Controllo dell’ampiezza: Ogni ciclo può avere un’ampiezza diversa, permettendo di regolare “l’altezza” delle oscillazioni rispetto alla media mobile di riferimento.

Rilevazione della tendenza: Le medie mobili veloci e lente indicano la direzione del ciclo: Fast MA > Slow MA → fase rialzista (verde / lime) Fast MA < Slow MA → fase ribassista (magenta / rosso) Fast MA ≈ Slow MA → fase laterale (flat) (arancione / blu)

Tracciati dei cicli: Ogni ciclo ha tre linee separate: Fase rialzista (verde / lime) Fase ribassista (magenta / rosso) Fase laterale (flat) (arancione / blu)

Data e ora di inizio personalizzabile: È possibile definire il momento esatto in cui ogni ciclo inizia a essere tracciato, per un allineamento preciso con eventi di mercato o pattern storici.

A chi è rivolto?

Questo indicatore è consigliato particolarmente per coloro che:

stanno studiando i cicli di mercato o li hanno già studiati,

vogliono approfondire la propria conoscenza dei cicli applicati al trading,

utilizzano i cicli nei loro sistemi di trading o desiderano integrarli nei propri sistemi.

Il Cycles Plotter è quindi utile sia a trader esperti che vogliono analizzare i movimenti ciclici dei prezzi, sia a chi è in fase di apprendimento o ricerca. La tecnica dei cicli è uno strumento affidabile, consolidato da molti anni, e presente nei maggiori sistemi di analisi tecnica e trading professionale.

Importante: L’indicatore non genera segnali automatici né previsioni. Tutti i calcoli e i cicli sono basati esclusivamente sugli input forniti dall’utente.