Cycles Plotter
- Indicatori
- Edoardo Centorame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Descrizione Dettagliata
Cycles Plotter – Indicatore di Cicli Personalizzabili con Medie Mobili e Data di Inizio
Il Cycles Plotter è un indicatore tecnico avanzato che traccia due cicli sinusoidali completamente personalizzabili, solo dietro input dell’utente. Non genera cicli automaticamente: tutti i cicli vengono calcolati esclusivamente in base ai parametri impostati dall’utente, offrendo ai trader uno strumento visivo per studiare le oscillazioni di prezzo e i potenziali cambi di tendenza, senza produrre segnali o previsioni automatiche.
Punti chiave:
-
Cicli definiti dall’utente: I cicli 1 (P1) e 2 (P2) sono totalmente configurabili dall’utente. È possibile impostare lunghezza del ciclo, ampiezza, medie mobili e data e ora di inizio esatta. Nessun ciclo viene tracciato se l’utente non inserisce i parametri.
-
Controllo dell’ampiezza: Ogni ciclo può avere un’ampiezza diversa, permettendo di regolare “l’altezza” delle oscillazioni rispetto alla media mobile di riferimento.
-
Rilevazione della tendenza: Le medie mobili veloci e lente indicano la direzione del ciclo:
-
Fast MA > Slow MA → fase rialzista (verde / lime)
-
Fast MA < Slow MA → fase ribassista (magenta / rosso)
-
Fast MA ≈ Slow MA → fase laterale (flat) (arancione / blu)
-
-
Tracciati dei cicli: Ogni ciclo ha tre linee separate:
-
Fase rialzista (verde / lime)
-
Fase ribassista (magenta / rosso)
-
Fase laterale (flat) (arancione / blu)
-
-
Data e ora di inizio personalizzabile: È possibile definire il momento esatto in cui ogni ciclo inizia a essere tracciato, per un allineamento preciso con eventi di mercato o pattern storici.
A chi è rivolto?
Questo indicatore è consigliato particolarmente per coloro che:
-
stanno studiando i cicli di mercato o li hanno già studiati,
-
vogliono approfondire la propria conoscenza dei cicli applicati al trading,
-
utilizzano i cicli nei loro sistemi di trading o desiderano integrarli nei propri sistemi.
Il Cycles Plotter è quindi utile sia a trader esperti che vogliono analizzare i movimenti ciclici dei prezzi, sia a chi è in fase di apprendimento o ricerca. La tecnica dei cicli è uno strumento affidabile, consolidato da molti anni, e presente nei maggiori sistemi di analisi tecnica e trading professionale.
Importante: L’indicatore non genera segnali automatici né previsioni. Tutti i calcoli e i cicli sono basati esclusivamente sugli input forniti dall’utente.