Ayrıntılı Açıklama

Cycles Plotter – Hareketli Ortalamalar ve Başlangıç Tarihi ile Özelleştirilebilir Döngü Göstergesi

Cycles Plotter, yalnızca kullanıcı girdilerine dayalı olarak iki tamamen özelleştirilebilir sinüs döngüsü çizen gelişmiş bir teknik göstergedir. Gösterge döngüleri otomatik olarak oluşturmaz. Tüm döngüler, kullanıcı tarafından belirlenen parametrelere göre hesaplanır ve trader’lara fiyat dalgalanmalarını ve potansiyel trend değişimlerini incelemek için görsel bir araç sağlar; otomatik sinyal veya tahmin üretmez.

Ana Noktalar:

Kullanıcı tanımlı döngüler: Döngü 1 (P1) ve Döngü 2 (P2), kullanıcı tarafından tamamen yapılandırılabilir. Döngü uzunluğu, genlik, hareketli ortalamalar ve başlangıç tarihi ve saati ayarlanabilir. Kullanıcı parametreleri girmezse döngü çizilmez.

Genlik kontrolü: Her döngü farklı bir genliğe sahip olabilir, böylece referans hareketli ortalamaya göre dalgalanmaların “yüksekliği” ayarlanabilir.

Trend tespiti: Hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar döngünün yönünü gösterir: Fast MA > Slow MA → yükseliş evresi (yeşil / lime) Fast MA < Slow MA → düşüş evresi (macenta / kırmızı) Fast MA ≈ Slow MA → yatay (flat) evre (turuncu / mavi)

Döngü çizimleri: Her döngü üç ayrı çizgiye sahiptir: Yükseliş evresi (yeşil / lime) Düşüş evresi (macenta / kırmızı) Yatay evre (flat) (turuncu / mavi)

Özelleştirilebilir başlangıç tarihi ve saati: Her döngünün çizilmeye başladığı kesin zamanı belirleyebilirsiniz; böylece piyasa olayları veya tarihsel desenlerle hassas hizalama sağlanabilir.

Hedef Kullanıcı:

Bu gösterge özellikle şunlar için önerilir:

Piyasa döngülerini çalışıyor veya daha önce çalışmış olanlar,

Döngülerin tradingdeki uygulamaları hakkında bilgi derinleştirmek isteyenler,

Döngüleri kendi trading sistemlerinde kullanan veya entegre etmek isteyenler.

Cycles Plotter, fiyatın döngüsel hareketlerini analiz etmek isteyen deneyimli trader’lar ve öğrenme veya araştırma aşamasındaki kişiler için faydalıdır. Döngü tekniği, yıllardır güvenilir bir yöntem olarak kullanılmakta olup, başlıca teknik analiz ve profesyonel trading sistemlerinde mevcuttur.

Önemli: Gösterge otomatik sinyal veya tahmin üretmez. Tüm hesaplamalar ve döngüler yalnızca kullanıcı tarafından sağlanan girdilere dayanır.