상세 설명

Cycles Plotter – 이동평균선과 시작 날짜가 포함된 사용자 정의 가능 사이클 지표

Cycles Plotter는 고급 기술 지표로, 사용자 입력에 기반하여만 두 개의 완전히 사용자 정의 가능한 사인파 사이클을 표시합니다. 이 지표는 사이클을 자동으로 생성하지 않습니다. 모든 사이클은 사용자가 설정한 매개변수에 따라 엄격하게 계산되며, 트레이더에게 가격 변동과 잠재적 추세 변화를 분석할 수 있는 시각적 도구를 제공합니다. 자동 신호나 예측은 생성되지 않습니다.

주요 특징:

사용자 정의 사이클: 사이클 1(P1)과 사이클 2(P2)는 사용자가 완전히 구성할 수 있습니다. 사이클 길이, 진폭, 이동평균선, 시작 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다. 사용자가 매개변수를 입력하지 않으면 사이클이 표시되지 않습니다.

진폭 조절: 각 사이클은 다른 진폭을 가질 수 있어 기준 이동평균선에 대한 변동의 “높이”를 조절할 수 있습니다.

추세 판단: 빠른 이동평균선(Fast MA)과 느린 이동평균선(Slow MA)이 사이클 방향을 나타냅니다: Fast MA > Slow MA → 상승 단계 (녹색 / 라임) Fast MA < Slow MA → 하락 단계 (마젠타 / 빨강) Fast MA ≈ Slow MA → 횡보 단계 (flat) (주황 / 파랑)

사이클 플롯: 각 사이클에는 세 개의 독립적인 선이 있습니다: 상승 단계 (녹색 / 라임) 하락 단계 (마젠타 / 빨강) 횡보 단계 (flat) (주황 / 파랑)

사용자 정의 시작 날짜 및 시간: 각 사이클이 표시되기 시작하는 정확한 시점을 설정할 수 있어, 시장 이벤트 또는 과거 패턴과 정확하게 일치시킬 수 있습니다.

대상 사용자:

이 지표는 특히 다음과 같은 사람들에게 권장됩니다:

시장 사이클을 학습 중이거나 이미 학습한 사람

트레이딩에서 사이클 적용 지식을 심화하고 싶은 사람

자신이 사용하는 트레이딩 시스템에 사이클을 적용하거나 통합하고 싶은 사람

Cycles Plotter는 가격의 사이클적 움직임을 분석하고자 하는 경험 많은 트레이더와 학습 또는 연구 단계에 있는 사람 모두에게 유용합니다. 사이클 기법은 수년간 검증된 신뢰할 수 있는 방법이며, 주요 기술 분석 및 전문 트레이딩 시스템에서 사용되고 있습니다.

중요: 이 지표는 자동 신호나 예측을 생성하지 않습니다. 모든 계산과 사이클은 사용자가 제공한 입력 값에만 기반합니다.