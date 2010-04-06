Description Détaillée

Cycles Plotter – Indicateur de cycles personnalisables avec moyennes mobiles et date de début

Le Cycles Plotter est un indicateur technique avancé qui trace deux cycles sinusoïdaux entièrement personnalisables, uniquement en fonction des paramètres saisis par l’utilisateur. Il ne génère pas de cycles automatiquement : tous les cycles sont calculés strictement selon les paramètres définis par l’utilisateur, offrant aux traders un outil visuel pour étudier les oscillations de prix et les éventuels changements de tendance, sans générer de signaux automatiques ni de prévisions.

Points clés :

Cycles définis par l’utilisateur : Le Cycle 1 (P1) et le Cycle 2 (P2) sont entièrement configurables par l’utilisateur. Il est possible de définir la longueur du cycle, l’amplitude, les moyennes mobiles ainsi que la date et l’heure exactes de début. Aucun cycle n’est tracé si l’utilisateur ne fournit pas de paramètres.

Contrôle de l’amplitude : Chaque cycle peut avoir une amplitude différente, permettant de régler la “hauteur” des oscillations par rapport à la moyenne mobile de référence.

Détection de tendance : Les moyennes mobiles rapides et lentes indiquent la direction du cycle : Fast MA > Slow MA → phase haussière (vert / lime) Fast MA < Slow MA → phase baissière (magenta / rouge) Fast MA ≈ Slow MA → phase latérale (flat) (orange / bleu)

Tracés des cycles : Chaque cycle dispose de trois lignes séparées : Phase haussière (vert / lime) Phase baissière (magenta / rouge) Phase latérale (flat) (orange / bleu)

Date et heure de début personnalisables : Il est possible de définir le moment exact où chaque cycle commence à être tracé, permettant un alignement précis avec les événements du marché ou les patterns historiques.

Pour qui ?

Cet indicateur est particulièrement recommandé pour :

Ceux qui étudient les cycles du marché ou les ont déjà étudiés,

Ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des cycles appliqués au trading,

Ceux qui utilisent les cycles dans leurs systèmes de trading ou souhaitent les intégrer à leurs stratégies.

Le Cycles Plotter est donc utile à la fois pour les traders expérimentés qui veulent analyser les mouvements cycliques des prix et pour ceux qui sont en phase d’apprentissage ou de recherche. La technique des cycles est une méthode fiable, consolidée depuis de nombreuses années, et présente dans les principaux systèmes d’analyse technique et de trading professionnel.

Important : L’indicateur ne génère pas de signaux automatiques ni de prévisions. Tous les calculs et cycles sont basés exclusivement sur les paramètres fournis par l’utilisateur.