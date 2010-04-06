Подробное описание

Cycles Plotter – Индикатор настраиваемых циклов с скользящими средними и датой начала

Cycles Plotter — это продвинутый технический индикатор, который отображает два полностью настраиваемых синусоидальных цикла исключительно на основе пользовательских настроек. Индикатор не генерирует циклы автоматически: все циклы рассчитываются строго в соответствии с параметрами, заданными пользователем, предоставляя трейдерам визуальный инструмент для изучения колебаний цен и потенциальных изменений тренда, без генерации автоматических сигналов или прогнозов.

Ключевые моменты:

Циклы, задаваемые пользователем: Цикл 1 (P1) и Цикл 2 (P2) полностью настраиваются пользователем. Можно установить длину цикла, амплитуду, скользящие средние и точную дату и время начала. Циклы не отображаются , если пользователь не ввёл параметры.

Контроль амплитуды: Каждый цикл может иметь разную амплитуду, что позволяет регулировать «высоту» колебаний относительно базовой скользящей средней.

Определение направления тренда: Быстрая и медленная скользящие средние указывают на направление цикла: Fast MA > Slow MA → фаза восходящего тренда (зелёный / лайм) Fast MA < Slow MA → фаза нисходящего тренда (магента / красный) Fast MA ≈ Slow MA → фаза бокового движения (flat) (оранжевый / синий)

Графики циклов: Каждый цикл имеет три отдельные линии: Фаза восходящего тренда (зелёный / лайм) Фаза нисходящего тренда (магента / красный) Фаза бокового движения (flat) (оранжевый / синий)

Настраиваемая дата и время начала: Можно определить точный момент, когда каждый цикл начинает отображаться, что позволяет точно согласовать его с рыночными событиями или историческими паттернами.

Для кого предназначен:

Индикатор особенно рекомендуется тем, кто:

изучает рыночные циклы или уже изучал их,

хочет углубить свои знания о применении циклов в трейдинге,

использует циклы в своих торговых системах или хочет интегрировать их в стратегии.

Cycles Plotter полезен как для опытных трейдеров, желающих анализировать циклические движения цен, так и для тех, кто находится на этапе обучения или исследования. Техника циклов — это надёжный метод, проверенный многими годами, и используется в основных системах технического анализа и профессионального трейдинга.

Важно: Индикатор не генерирует автоматические сигналы или прогнозы. Все расчёты и циклы основаны исключительно на вводимых пользователем параметрах.