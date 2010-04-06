Descripción Detallada

Cycles Plotter – Indicador de Ciclos Personalizables con Medias Móviles y Fecha de Inicio

El Cycles Plotter es un indicador técnico avanzado que traza dos ciclos sinusoidales completamente personalizables, únicamente según la entrada del usuario. No genera ciclos de forma automática: todos los ciclos se calculan estrictamente según los parámetros establecidos por el usuario, proporcionando a los traders una herramienta visual para estudiar las oscilaciones de precios y los posibles cambios de tendencia, sin generar señales automáticas ni predicciones.

Puntos clave:

Ciclos definidos por el usuario: El Ciclo 1 (P1) y el Ciclo 2 (P2) son totalmente configurables por el usuario. Se pueden ajustar la longitud del ciclo, la amplitud, las medias móviles y la fecha y hora exacta de inicio. No se trazan ciclos si el usuario no proporciona los parámetros.

Control de la amplitud: Cada ciclo puede tener una amplitud diferente, lo que permite ajustar la “altura” de las oscilaciones en relación con la media móvil de referencia.

Detección de tendencia: Las medias móviles rápidas y lentas indican la dirección del ciclo: Fast MA > Slow MA → fase alcista (verde / lima) Fast MA < Slow MA → fase bajista (magenta / rojo) Fast MA ≈ Slow MA → fase lateral (flat) (naranja / azul)

Gráficos de los ciclos: Cada ciclo tiene tres líneas separadas: Fase alcista (verde / lima) Fase bajista (magenta / rojo) Fase lateral (flat) (naranja / azul)

Fecha y hora de inicio personalizable: Se puede definir el momento exacto en que cada ciclo comienza a trazarse, permitiendo una alineación precisa con eventos del mercado o patrones históricos.

Para quién está dirigido:

Este indicador es especialmente recomendado para aquellos que:

están estudiando los ciclos del mercado o ya los han estudiado,

desean profundizar su conocimiento de los ciclos aplicados al trading,

usan ciclos en sus sistemas de trading o desean integrarlos en sus estrategias.

El Cycles Plotter es útil tanto para traders experimentados que quieren analizar los movimientos cíclicos de los precios, como para aquellos que se encuentran en fase de aprendizaje o investigación. La técnica de los ciclos es un método fiable, consolidado durante muchos años, y presente en los principales sistemas de análisis técnico y trading profesional.

Importante: El indicador no genera señales automáticas ni predicciones. Todos los cálculos y ciclos se basan exclusivamente en los parámetros proporcionados por el usuario.