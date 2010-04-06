Cycles Plotter

Descripción Detallada 

Cycles Plotter – Indicador de Ciclos Personalizables con Medias Móviles y Fecha de Inicio

El Cycles Plotter es un indicador técnico avanzado que traza dos ciclos sinusoidales completamente personalizables, únicamente según la entrada del usuario. No genera ciclos de forma automática: todos los ciclos se calculan estrictamente según los parámetros establecidos por el usuario, proporcionando a los traders una herramienta visual para estudiar las oscilaciones de precios y los posibles cambios de tendencia, sin generar señales automáticas ni predicciones.

Puntos clave:

  • Ciclos definidos por el usuario: El Ciclo 1 (P1) y el Ciclo 2 (P2) son totalmente configurables por el usuario. Se pueden ajustar la longitud del ciclo, la amplitud, las medias móviles y la fecha y hora exacta de inicio. No se trazan ciclos si el usuario no proporciona los parámetros.

  • Control de la amplitud: Cada ciclo puede tener una amplitud diferente, lo que permite ajustar la “altura” de las oscilaciones en relación con la media móvil de referencia.

  • Detección de tendencia: Las medias móviles rápidas y lentas indican la dirección del ciclo:

    • Fast MA > Slow MA → fase alcista (verde / lima)

    • Fast MA < Slow MA → fase bajista (magenta / rojo)

    • Fast MA ≈ Slow MA → fase lateral (flat) (naranja / azul)

  • Gráficos de los ciclos: Cada ciclo tiene tres líneas separadas:

    • Fase alcista (verde / lima)

    • Fase bajista (magenta / rojo)

    • Fase lateral (flat) (naranja / azul)

  • Fecha y hora de inicio personalizable: Se puede definir el momento exacto en que cada ciclo comienza a trazarse, permitiendo una alineación precisa con eventos del mercado o patrones históricos.

Para quién está dirigido:
Este indicador es especialmente recomendado para aquellos que:

  • están estudiando los ciclos del mercado o ya los han estudiado,

  • desean profundizar su conocimiento de los ciclos aplicados al trading,

  • usan ciclos en sus sistemas de trading o desean integrarlos en sus estrategias.

El Cycles Plotter es útil tanto para traders experimentados que quieren analizar los movimientos cíclicos de los precios, como para aquellos que se encuentran en fase de aprendizaje o investigación. La técnica de los ciclos es un método fiable, consolidado durante muchos años, y presente en los principales sistemas de análisis técnico y trading profesional.

Importante: El indicador no genera señales automáticas ni predicciones. Todos los cálculos y ciclos se basan exclusivamente en los parámetros proporcionados por el usuario.


Otros productos de este autor
Trend Direction Filter 1
Edoardo Centorame
Indicadores
Filtro de dirección de la tendencia podemos definirlo como un indicador profesional diseñado para identificar la dirección dominante del mercado , ayudando a los operadores a comprender mejor el contexto general en el que se mueve el precio. No es un indicador de señal de entrada, sino un filtro direccional creado para resaltar la estructura de tendencia subyacente y reducir el ruido del mercado. Cómo funciona El indicador analiza el comportamiento de los precios a través de una avanzada estruct
LongTerm
Edoardo Centorame
Indicadores
LongTerm es un indicador de análisis direccional diseñado para interpretar la fuerza y la calidad de las tendencias a medio y largo plazo , con especial atención a las condiciones de mercado orientadas al largo plazo . No es una herramienta de entrada o timing, sino un instrumento profesional creado para ayudar a los operadores a entender cuándo el mercado ofrece condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo de tendencias a largo plazo , filtrando al mismo tiempo el ruido a corto pla
Trend Sniper Follow
Edoardo Centorame
Indicadores
Trend Sniper Follow Claridad, estructura y control de la tendencia Trend Sniper Follow es un indicador de análisis de tendencias diseñado para proporcionar una lectura limpia, estructurada y poco ruidosa de las tendencias del mercado a medio y largo plazo . Puntos fuertes Interpretación de tendencias limpia e inmediata Estructura jerárquica sencilla pero potente Sin desorden visual en el gráfico Ideal para marcos temporales diarios, semanales y mensuales Perfecto para swing trading y
