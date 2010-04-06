Cycles Plotter
- 指标
详细说明
Cycles Plotter – 可自定义周期指标，带移动平均线和开始日期
Cycles Plotter 是一款高级技术指标，仅根据用户输入绘制两个完全可自定义的正弦周期。该指标 不会自动生成周期：所有周期都严格根据用户设置的参数进行计算，为交易者提供一个可视化工具，用于研究价格波动和潜在趋势变化，而不产生自动信号或预测。
关键点：
-
用户定义的周期： 周期1（P1）和周期2（P2）完全由用户配置。可以设置周期长度、振幅、移动平均线以及准确的开始日期和时间。如果用户未输入参数，则不会绘制任何周期。
-
振幅控制： 每个周期可以设置不同的振幅，可调节相对于基准移动平均线的波动高度。
-
趋势判断： 快速和慢速移动平均线指示周期方向：
-
Fast MA > Slow MA → 上涨阶段（绿色 / 石灰色）
-
Fast MA < Slow MA → 下跌阶段（品红色 / 红色）
-
Fast MA ≈ Slow MA → 横盘阶段（平稳，flat）（橙色 / 蓝色）
-
-
周期绘图： 每个周期有三条独立的线：
-
上涨阶段（绿色 / 石灰色）
-
下跌阶段（品红色 / 红色）
-
横盘阶段（flat）（橙色 / 蓝色）
-
-
自定义开始日期和时间： 可设置每个周期开始绘制的精确时间，以便与市场事件或历史模式精确对齐。
适用对象：
该指标特别推荐给：
-
正在研究市场周期或已研究过周期的人，
-
希望深入了解周期在交易中的应用的人，
-
在交易系统中使用周期或希望将周期集成到其策略中的交易者。
Cycles Plotter 对于希望分析价格周期性运动的经验交易者以及处于学习或研究阶段的人都非常有用。周期技术是一种可靠的方法，多年来得到验证，并被广泛应用于主要的技术分析和专业交易系统中。
重要说明： 该指标 不会生成自动信号或预测。所有计算和周期均完全基于用户提供的输入参数。