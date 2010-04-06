Descrição Detalhada

Cycles Plotter – Indicador de Ciclos Personalizáveis com Médias Móveis e Data de Início

O Cycles Plotter é um indicador técnico avançado que traça dois ciclos senoidais totalmente personalizáveis, apenas com base nas entradas do usuário. Ele não gera ciclos automaticamente: todos os ciclos são calculados estritamente de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário, fornecendo aos traders uma ferramenta visual para estudar as oscilações de preço e possíveis mudanças de tendência, sem gerar sinais automáticos ou previsões.

Principais pontos:

Ciclos definidos pelo usuário: O Ciclo 1 (P1) e o Ciclo 2 (P2) são totalmente configuráveis pelo usuário. É possível definir o comprimento do ciclo, a amplitude, as médias móveis e a data e hora exatas de início. Nenhum ciclo é traçado se o usuário não fornecer os parâmetros.

Controle de amplitude: Cada ciclo pode ter uma amplitude diferente, permitindo ajustar a “altura” das oscilações em relação à média móvel de referência.

Detecção de tendência: As médias móveis rápidas e lentas indicam a direção do ciclo: Fast MA > Slow MA → fase de alta (verde / lima) Fast MA < Slow MA → fase de baixa (magenta / vermelho) Fast MA ≈ Slow MA → fase lateral (flat) (laranja / azul)

Gráficos dos ciclos: Cada ciclo possui três linhas separadas: Fase de alta (verde / lima) Fase de baixa (magenta / vermelho) Fase lateral (flat) (laranja / azul)

Data e hora de início personalizáveis: É possível definir o momento exato em que cada ciclo começa a ser traçado, permitindo alinhamento preciso com eventos de mercado ou padrões históricos.

Para quem é indicado:

Este indicador é especialmente recomendado para aqueles que:

estão estudando os ciclos do mercado ou já os estudaram,

desejam aprofundar seus conhecimentos sobre ciclos aplicados ao trading,

utilizam ciclos em seus sistemas de trading ou desejam integrá-los em suas estratégias.

O Cycles Plotter é útil tanto para traders experientes que desejam analisar os movimentos cíclicos dos preços, quanto para aqueles em fase de aprendizado ou pesquisa. A técnica dos ciclos é um método confiável, consolidado ao longo de muitos anos, e presente nos principais sistemas de análise técnica e trading profissional.

Importante: O indicador não gera sinais automáticos nem previsões. Todos os cálculos e ciclos baseiam-se exclusivamente nas entradas fornecidas pelo usuário.