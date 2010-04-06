Cycles Plotter
- Indicadores
- Edoardo Centorame
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Descrição Detalhada
Cycles Plotter – Indicador de Ciclos Personalizáveis com Médias Móveis e Data de Início
O Cycles Plotter é um indicador técnico avançado que traça dois ciclos senoidais totalmente personalizáveis, apenas com base nas entradas do usuário. Ele não gera ciclos automaticamente: todos os ciclos são calculados estritamente de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário, fornecendo aos traders uma ferramenta visual para estudar as oscilações de preço e possíveis mudanças de tendência, sem gerar sinais automáticos ou previsões.
Principais pontos:
-
Ciclos definidos pelo usuário: O Ciclo 1 (P1) e o Ciclo 2 (P2) são totalmente configuráveis pelo usuário. É possível definir o comprimento do ciclo, a amplitude, as médias móveis e a data e hora exatas de início. Nenhum ciclo é traçado se o usuário não fornecer os parâmetros.
-
Controle de amplitude: Cada ciclo pode ter uma amplitude diferente, permitindo ajustar a “altura” das oscilações em relação à média móvel de referência.
-
Detecção de tendência: As médias móveis rápidas e lentas indicam a direção do ciclo:
-
Fast MA > Slow MA → fase de alta (verde / lima)
-
Fast MA < Slow MA → fase de baixa (magenta / vermelho)
-
Fast MA ≈ Slow MA → fase lateral (flat) (laranja / azul)
-
-
Gráficos dos ciclos: Cada ciclo possui três linhas separadas:
-
Fase de alta (verde / lima)
-
Fase de baixa (magenta / vermelho)
-
Fase lateral (flat) (laranja / azul)
-
-
Data e hora de início personalizáveis: É possível definir o momento exato em que cada ciclo começa a ser traçado, permitindo alinhamento preciso com eventos de mercado ou padrões históricos.
Para quem é indicado:
Este indicador é especialmente recomendado para aqueles que:
-
estão estudando os ciclos do mercado ou já os estudaram,
-
desejam aprofundar seus conhecimentos sobre ciclos aplicados ao trading,
-
utilizam ciclos em seus sistemas de trading ou desejam integrá-los em suas estratégias.
O Cycles Plotter é útil tanto para traders experientes que desejam analisar os movimentos cíclicos dos preços, quanto para aqueles em fase de aprendizado ou pesquisa. A técnica dos ciclos é um método confiável, consolidado ao longo de muitos anos, e presente nos principais sistemas de análise técnica e trading profissional.
Importante: O indicador não gera sinais automáticos nem previsões. Todos os cálculos e ciclos baseiam-se exclusivamente nas entradas fornecidas pelo usuário.