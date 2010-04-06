Cycles Plotter

 詳細説明

Cycles Plotter – 移動平均線と開始日付付きのカスタマイズ可能なサイクル指標

Cycles Plotter は、高度なテクニカル指標で、ユーザー入力に基づいてのみ、2つの完全にカスタマイズ可能なサイン波サイクルを描画します。インジケーターは自動的にサイクルを生成することはありません。すべてのサイクルは、ユーザーが設定したパラメータに従って厳密に計算され、トレーダーに価格の変動や潜在的なトレンド変化を分析するための視覚的ツールを提供します。自動シグナルや予測は生成されません。

主なポイント：

  • ユーザー定義のサイクル： サイクル1（P1）およびサイクル2（P2）は、ユーザーが完全に設定可能です。サイクルの長さ、振幅、移動平均線、開始日時を設定できます。ユーザーがパラメータを入力しない場合、サイクルは描画されません。

  • 振幅の調整： 各サイクルは異なる振幅を設定でき、基準となる移動平均線に対する波動の「高さ」を調整できます。

  • トレンドの判定： 速い移動平均線（Fast MA）と遅い移動平均線（Slow MA）でサイクルの方向を示します：

    • Fast MA > Slow MA → 上昇フェーズ（緑 / ライム）

    • Fast MA < Slow MA → 下降フェーズ（マゼンタ / 赤）

    • Fast MA ≈ Slow MA → 横ばい（フラット）フェーズ（オレンジ / 青）

  • サイクルのプロット： 各サイクルには3つの独立した線があります：

    • 上昇フェーズ（緑 / ライム）

    • 下降フェーズ（マゼンタ / 赤）

    • 横ばい（フラット）フェーズ（オレンジ / 青）

  • 開始日時のカスタマイズ： 各サイクルの描画開始時刻を正確に設定でき、市場イベントや過去のパターンと正確に整合させることが可能です。

対象ユーザー：
このインジケーターは特に以下の方に推奨されます：

  • 市場サイクルを学んでいる、または既に学んだ方

  • トレーディングにおけるサイクルの知識を深めたい方

  • サイクルを自身のトレーディングシステムで使用している、または組み込みたい方

Cycles Plotter は、価格のサイクル的な動きを分析したい経験豊富なトレーダーだけでなく、学習や研究段階にある方にも有用です。サイクル手法は、長年にわたり信頼されてきた手法であり、主要なテクニカル分析システムやプロのトレーディングシステムで使用されています。

重要： このインジケーターは自動シグナルや予測を生成しません。すべての計算およびサイクルは、ユーザーが提供した入力値にのみ基づいています。


Sergey Malysh
エキスパート
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
AutoChannels
Thekeunpie
インディケータ
"Manual channel drawing? Not anymore. Let the market structure reveal itself automatically." "Track long-term price zones 24/7, in real-time." Real Trader Pain Points Identifying pivot points manually takes   huge time   and   effort Difficult to adapt to   high volatility   and pinpoint   reliable channels Copy Ideas "Markets never sleep. Why should your analysis stop?" "Dozens of assets a day—how do you keep up?" Core Claim AutoChannels   automatically reads market structure , reducin
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
エキスパート
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Early Reversal Detector
Ugur Catak
インディケータ
İşte Japonca çevirisi: Early Reversal Detector - 反転が起こる前に捉える このインジケーターが行わないこと これは売買シグナルジェネレーターではありません。取引にいつ入るか、いつ出るかを自動的に教えてくれるものではありません。 このインジケーターが行うこと Early Reversal Detectorは価格動向の変化を識別し、最適なエントリーポイントを正確に特定します。 仕組み このインジケーターは、メインチャートの価格ローソク足に似たローソク足を別のパネルに作成しますが、重要な違いがあります: 通常のチャートローソク足 は、すべてのティックの動きで形成されます。 Early Reversal Detectorのローソク足 は、価格が指定した閾値の量だけジャンプした場合にのみ形成されます。 例えば: EURUSDで閾値を「5」に設定した場合、インジケーターは価格がティック間で0.00005以上動いた場合にのみティックを記録します。それより小さい動きは完全にフィルタリングされます。 なぜこれが重要なのか? ノイズをフィルタリングし、重要な
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Adaptive SR Zones – Breakout Edition Adaptive SR Zones is a next-generation MetaTrader 5 indicator that automatically maps support and resistance zones and tracks breakout activity in real time. Designed for traders who rely on market structure and zone confluence, it combines multi-timeframe analysis , breakout confirmation logic , and customizable alerts into one powerful tool. No repainting. Core Features Dynamic Support & Resistance Mapping Detects zones from swing highs/lows and reaction po
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
インディケータ
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
