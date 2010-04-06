詳細説明

Cycles Plotter – 移動平均線と開始日付付きのカスタマイズ可能なサイクル指標

Cycles Plotter は、高度なテクニカル指標で、ユーザー入力に基づいてのみ、2つの完全にカスタマイズ可能なサイン波サイクルを描画します。インジケーターは自動的にサイクルを生成することはありません。すべてのサイクルは、ユーザーが設定したパラメータに従って厳密に計算され、トレーダーに価格の変動や潜在的なトレンド変化を分析するための視覚的ツールを提供します。自動シグナルや予測は生成されません。

主なポイント：

ユーザー定義のサイクル： サイクル1（P1）およびサイクル2（P2）は、ユーザーが完全に設定可能です。サイクルの長さ、振幅、移動平均線、開始日時を設定できます。ユーザーがパラメータを入力しない場合、サイクルは描画されません。

振幅の調整： 各サイクルは異なる振幅を設定でき、基準となる移動平均線に対する波動の「高さ」を調整できます。

トレンドの判定： 速い移動平均線（Fast MA）と遅い移動平均線（Slow MA）でサイクルの方向を示します： Fast MA > Slow MA → 上昇フェーズ （緑 / ライム） Fast MA < Slow MA → 下降フェーズ （マゼンタ / 赤） Fast MA ≈ Slow MA → 横ばい（フラット）フェーズ （オレンジ / 青）

サイクルのプロット： 各サイクルには3つの独立した線があります： 上昇フェーズ （緑 / ライム） 下降フェーズ （マゼンタ / 赤） 横ばい（フラット）フェーズ （オレンジ / 青）

開始日時のカスタマイズ： 各サイクルの描画開始時刻を正確に設定でき、市場イベントや過去のパターンと正確に整合させることが可能です。

対象ユーザー：

このインジケーターは特に以下の方に推奨されます：

市場サイクルを学んでいる、または既に学んだ方

トレーディングにおけるサイクルの知識を深めたい方

サイクルを自身のトレーディングシステムで使用している、または組み込みたい方

Cycles Plotter は、価格のサイクル的な動きを分析したい経験豊富なトレーダーだけでなく、学習や研究段階にある方にも有用です。サイクル手法は、長年にわたり信頼されてきた手法であり、主要なテクニカル分析システムやプロのトレーディングシステムで使用されています。

重要： このインジケーターは自動シグナルや予測を生成しません。すべての計算およびサイクルは、ユーザーが提供した入力値にのみ基づいています。