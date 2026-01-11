Smart Reversal Dashboard
- Indicadores
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador de Cuadro de Mando de Inversión Inteligente
Descripción:
Un potente sistema de señales de inversión multiindicador que combina osciladores RSI, MACD y Estocástico para identificar posibles puntos de inversión de tendencia. El indicador muestra señales de compra/venta con flechas en el gráfico e incluye un panel en tiempo real que muestra los valores actuales del indicador y las condiciones del mercado.
Características principales:
- Análisis Multi-Indicador: Combina RSI, MACD y Estocástico para obtener señales de inversión fiables.
- Señales visuales: Flechas verdes para señales de compra, flechas rojas para señales de venta
- Panel en tiempo real: Muestra los valores actuales del RSI, MACD y estocástico con señales codificadas por colores
- Filtrado de señales personalizable: Ajuste las señales mínimas requeridas (1-3 indicadores) para controlar la frecuencia de las señales
- Reducción del ruido: Filtro de barras mínimas entre señales para evitar gráficos saturados
- Sistema de alertas: Alertas opcionales para nuevas señales
- Totalmente personalizable: Todos los parámetros y niveles del indicador se pueden ajustar
Modo de empleo:
1. Configuración básica:
- Arrastre y suelte el indicador en su gráfico
- La configuración por defecto funciona bien para la mayoría de los marcos temporales
- Habilite "Show Dashboard" para ver los valores del indicador en tiempo real
2. Sensibilidad de la señal:
- Min_Signals = 1: La mayoría de las señales (requiere 1 de 3 indicadores para confirmar)
- Min_Signals = 2: Señales equilibradas (por defecto, requiere 2 de 3 indicadores)
- Min_Signals = 3: Menos señales de alta calidad (requiere los 3 indicadores)
3. Filtro de ruido:
- Min_Bars_Between_Signals: Establece el mínimo de velas entre señales (por defecto: 15)
- Aumente el valor para menos señales (20-30 para menos ruido)
- Disminuya el valor para más señales (10-15 para más oportunidades)
4. Niveles de Indicador:
- RSI_Oversold (por defecto: 30): Por debajo de este nivel se activa la condición de compra
- RSI_Sobrecompra (por defecto: 70): Por encima de este nivel se activa la condición de venta
- Stoch_Oversold (por defecto: 20): Umbral de compra estocástico
- Stoch_Overbought (por defecto: 80): Umbral estocástico de venta
5. Panel:
- Muestra el estado actual de la señal (EN ESPERA/ZONA DE COMPRA/ZONA DE VENTA)
- Muestra los precios Bid/Ask en tiempo real
- Valores de los indicadores codificados por colores para un análisis rápido
Lógica de la señal:
- Señal de COMPRA: Requiere señales mínimas cuando RSI/MACD/Stochastic muestran condiciones de sobreventa con cruce alcista
- Señal de VENTA: Requiere señales mínimas cuando RSI/MACD/Stochastic muestran condiciones de sobrecompra con cruce bajista.
Ajustes recomendados:
- Scalping (M1-M5): Min_Señales = 1, Min_Bares_entre_Señales = 10
- Day Trading (M15-H1): Min_Signals = 2, Min_Bars_Between_Signals = 15 (por defecto)
- Swing Trading (H4-D1): Min_Signals = 2-3, Min_Bars_Between_Signals = 20-30
Mejores Pares:
Funciona bien en todos los pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Oro), BTCUSD
Consejos:
- Combinar con el análisis de la acción del precio para una mejor sincronización de entrada
- Utilice marcos de tiempo más altos para señales más fuertes
- Ajuste los niveles en función de la volatilidad del mercado
- Activar alertas para notificaciones en tiempo real
Versión: 1.00