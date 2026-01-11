Smart Reversal Dashboard

Indicador de Cuadro de Mando de Inversión Inteligente





Descripción:

Un potente sistema de señales de inversión multiindicador que combina osciladores RSI, MACD y Estocástico para identificar posibles puntos de inversión de tendencia. El indicador muestra señales de compra/venta con flechas en el gráfico e incluye un panel en tiempo real que muestra los valores actuales del indicador y las condiciones del mercado.





Características principales:

- Análisis Multi-Indicador: Combina RSI, MACD y Estocástico para obtener señales de inversión fiables.

- Señales visuales: Flechas verdes para señales de compra, flechas rojas para señales de venta

- Panel en tiempo real: Muestra los valores actuales del RSI, MACD y estocástico con señales codificadas por colores

- Filtrado de señales personalizable: Ajuste las señales mínimas requeridas (1-3 indicadores) para controlar la frecuencia de las señales

- Reducción del ruido: Filtro de barras mínimas entre señales para evitar gráficos saturados

- Sistema de alertas: Alertas opcionales para nuevas señales

- Totalmente personalizable: Todos los parámetros y niveles del indicador se pueden ajustar





Modo de empleo:





1. Configuración básica:

- Arrastre y suelte el indicador en su gráfico

- La configuración por defecto funciona bien para la mayoría de los marcos temporales

- Habilite "Show Dashboard" para ver los valores del indicador en tiempo real





2. Sensibilidad de la señal:

- Min_Signals = 1: La mayoría de las señales (requiere 1 de 3 indicadores para confirmar)

- Min_Signals = 2: Señales equilibradas (por defecto, requiere 2 de 3 indicadores)

- Min_Signals = 3: Menos señales de alta calidad (requiere los 3 indicadores)





3. Filtro de ruido:

- Min_Bars_Between_Signals: Establece el mínimo de velas entre señales (por defecto: 15)

- Aumente el valor para menos señales (20-30 para menos ruido)

- Disminuya el valor para más señales (10-15 para más oportunidades)





4. Niveles de Indicador:

- RSI_Oversold (por defecto: 30): Por debajo de este nivel se activa la condición de compra

- RSI_Sobrecompra (por defecto: 70): Por encima de este nivel se activa la condición de venta

- Stoch_Oversold (por defecto: 20): Umbral de compra estocástico

- Stoch_Overbought (por defecto: 80): Umbral estocástico de venta





5. Panel:

- Muestra el estado actual de la señal (EN ESPERA/ZONA DE COMPRA/ZONA DE VENTA)

- Muestra los precios Bid/Ask en tiempo real

- Valores de los indicadores codificados por colores para un análisis rápido





Lógica de la señal:

- Señal de COMPRA: Requiere señales mínimas cuando RSI/MACD/Stochastic muestran condiciones de sobreventa con cruce alcista

- Señal de VENTA: Requiere señales mínimas cuando RSI/MACD/Stochastic muestran condiciones de sobrecompra con cruce bajista.





Ajustes recomendados:

- Scalping (M1-M5): Min_Señales = 1, Min_Bares_entre_Señales = 10

- Day Trading (M15-H1): Min_Signals = 2, Min_Bars_Between_Signals = 15 (por defecto)

- Swing Trading (H4-D1): Min_Signals = 2-3, Min_Bars_Between_Signals = 20-30





Mejores Pares:

Funciona bien en todos los pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Oro), BTCUSD





Consejos:

- Combinar con el análisis de la acción del precio para una mejor sincronización de entrada

- Utilice marcos de tiempo más altos para señales más fuertes

- Ajuste los niveles en función de la volatilidad del mercado

- Activar alertas para notificaciones en tiempo real





Versión: 1.00



