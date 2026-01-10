End Trailing Stop EA는 계좌를 지속적이고 크게 성장시키는 단 하나의 명확한 목표를 가지고 설계된 전문 자동 거래 시스템입니다. 가장 합리적이고 논리적인 거래 전략을 기반으로 구축되었으며, 최대 성장을 추구하면서 자본의 안전을 최우선으로 합니다.





시중에 나와 있는 많은 위험한 시스템과는 달리, End Trailing Stop EA는 위험한 기법을 절대 사용하지 않습니다. 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않으며, 손실폭(Drawdown, DD)을 낮고 관리 가능한 수준으로 유지하는 고정밀 로직에만 의존합니다.





주요 기능: 기하급수적 성장





이 EA의 핵심 강점은 확장성입니다. 시간이 지남에 따라 계좌 규모를 꾸준히 키워나가도록 설계되었습니다. 적은 자본으로 시작하든 많은 자본으로 시작하든, 이 EA는 스마트한 복리 메커니즘을 활용하여 안전하게 자산 증가를 가속화합니다.





검증된 성능





이 시스템은 단 30달러의 소액 자본으로도 철저한 테스트를 거쳤습니다. 이 EA는 소액 잔고에서도 최대 수익을 창출하는 탁월한 능력을 입증했으며, 그 논리가 견고하고 매우 효율적임을 보여줍니다.





동적 가격 모델





The Golden Empress EA의 가격은 고정되어 있지 않습니다. 독점성을 유지하고 모든 사용자에게 프리미엄 지원을 제공하기 위해 가격은 다음과 같은 동적 가격 인상 모델로 운영됩니다.





가격 인상: 10개 판매될 때마다 가격이 자동으로 인상됩니다.





최종 가격: 가격은 $999의 상한선에 도달할 때까지 계속 인상됩니다.





다음 가격 인상 전에 현재 출시 가격으로 라이선스를 확보하시기를 강력히 권장합니다.





주요 기능





논리적 전략: 높은 확률로 가장 합리적인 시장 접근 방식을 사용합니다.





안전 제일: 매우 낮은 손실률(DD), 마틴게일 전략 없음, 그리드 전략 없음.





계정 확장: 잔고와 거래 규모를 자동으로 지속적으로 늘리도록 설계되었습니다.





결론





End Trailing Stop EA는 합리적이고 안전하며 강력한 도구를 통해 투자 포트폴리오를 확장하고자 하는 트레이더에게 최적의 선택입니다. 가격이 999달러까지 떨어지기 전에 지금 바로 구매하세요.





참고: 구매 전 EA를 먼저 사용해 보시는 것을 강력히 권장합니다. 브로커의 규정은 계좌 유형에 따라 다를 수 있습니다. 구매 후에는 데모 계좌에서 EA를 테스트하여 가장 적합한 설정을 찾은 후 실제 계좌에서 사용하세요. 과거의 수익이 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.