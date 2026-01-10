End Trailing Stop

End Trailing Stop EA 是一款专业的自动交易系统，其设计有一个明确的目标：持续显着地增加您的账户。它建立在最合理、最符合逻辑的交易策略之上，优先考虑您的资金安全，同时追求最大的增长。

与市场上许多有风险的系统不同，End Trailing Stop EA 严格拒绝使用危险的方法。没有马丁格尔，也没有网格。它完全依赖于高精度逻辑，使回撤 (DD) 保持较低且易于管理。

主要能力：指数级增长

该 EA 的核心优势在于其扩展能力。它的目的是让您的帐户随着时间的推移变得越来越大。无论您是从大量资金还是少量余额开始，EA 都会利用智能复利机制来安全地加速您的资产增长。

久经考验的性能

该系统已经过严格测试，启动资金低至 30 美元。结果证明了其即使通过微量平衡也能产生最大利润的非凡能力，证明其逻辑是稳健且高效的。

动态定价模型

请注意，金皇后 EA 的价格不是静态的。为了保持排他性并确保为所有用户提供优质支持，价格采用动态上涨模型：

涨价：每售出10份，价格自动上涨。

最终价格：成本将继续上涨，直至达到999美元的硬性限制。

我们强烈建议您在下次加价之前以当前的推介价格获得许可证。

主要特点

逻辑策略：高概率地采用最合理的市场方法。

安全第一：极低的回撤 (DD)、无马丁格尔、无网格。

账户扩展：旨在自动不断增加您的余额和手数大小。

结论

End Trailing Stop EA 是寻找明智、安全且强大的工具来扩展其金融投资组合的交易者的答案。不要等到价格达到 999 美元。

注意：我们强烈建议您在决定购买之前先尝试 EA。请注意，即使在不同的账户类型之间，经纪商规则也可能有所不同。购买后，在模拟账户上测试 EA，找到最合适的设置，然后再在真实账户上使用。过去的利润并不能保证未来的结果
