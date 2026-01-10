エンド・トレーリング・ストップ EA は、アカウントを継続的かつ大幅に成長させるという 1 つの明確な目標を持って設計されたプロフェッショナルな自動取引システムです。これは、最大の成長を目指しながら資金の安全を優先する、最も合理的で論理的な取引戦略に基づいて構築されています。





市場の多くの危険なシステムとは異なり、エンド トレーリング ストップ EA は危険な方法の使用を厳しく拒否します。マーチンゲールもグリッドもありません。ドローダウン (DD) を低く管理しやすく保つ高精度ロジックのみに依存しています。





主な能力: 指数関数的な成長





この EA の中核的な強みは、スケールアップできることです。時間の経過とともにアカウントがさらに大きくなるように設計されています。多額の資本で開始する場合でも、少額の残高で開始する場合でも、EA はスマートな複利メカニズムを利用して、安全に資産の成長を加速します。





実証済みのパフォーマンス





このシステムは、わずか 30 ドルの開始資金で厳密にテストされています。結果は、マイクロバランスからでも最大の利益を生み出す卓越した能力を実証し、そのロジックが堅牢で高効率であることを証明しました。





ダイナミックプライシングモデル





The Golden Empress EA の価格は固定ではないことに注意してください。独占性を維持し、すべてのユーザーにプレミアム サポートを確実に提供するために、価格は動的な増加モデルに基づいて運用されます。





価格上昇: 10 部販売されるごとに価格が自動的に上昇します。





最終価格: コストは、999 ドルのハードリミットに達するまで上昇し続けます。





次の値上げが行われる前に、現在のお試し価格でライセンスを確保することを強くお勧めします。





主な特徴





論理的戦略: 高い確率で最も合理的な市場アプローチを使用します。





安全第一: 非常に低いドローダウン (DD)、マーチンゲールなし、グリッドなし。





アカウントのスケーリング: 残高とロットサイズを自動的に継続的に増やすように設計されています。





結論





エンド トレーリング ストップ EA は、金融ポートフォリオを拡大するための賢明で安全かつ強力なツールを探しているトレーダーにとっての答えです。価格が999ドルに達するまで待ってはいけません。





注: 購入を決定する前に、まず EA を試してみることを強くお勧めします。口座タイプが異なる場合でも、ブローカーのルールは異なる場合があることに注意してください。購入後、EA を実際の口座で使用する前に、デモ口座でテストして最適な設定を見つけてください。過去の利益は将来の結果を保証するものではありません