Golden Breakout Rider

Einführung

Golden Breakout Rider nutzt einen hocheffizienten Algorithmus, um stabile und sich schnell verändernde Preiszonen zu erkennen und platzierte Pending Orders für den Handel mit Gold (XAUUSD) auszuführen.

Kein KI, kein Grid, kein Martingale, keine gefährlichen oder undurchsichtigen Handelsstrategien.

Golden Breakout Rider sollte ursprünglich Free Rider heißen, aber dieser Name wurde aufgrund verbotener Wörter nicht zugelassen. Free Rider sollte ausdrücken, dass dieses EA in stabilen, schnell wechselnden Preisphasen „mitfährt“ und daraus Profit zieht.

Free Rider (Golden Breakout Rider) ist nicht kostenlos, aber auch nicht teuer – aktueller Preis: $32

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M1
  • Mindesteinlage: $200
  • Handelsinstrument: XAUUSD
  • Hebel: mindestens 1:30
  • Broker: beliebig
  • Handelssignale: in Vorbereitung

