Quantum Core AI
- Asesores Expertos
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 1.3
- Activaciones: 15
Eleve sus operaciones con Quantum Core AI, un sofisticado Asesor Experto diseñado para el operador algorítmico moderno. Este EA utiliza una lógica de clasificación "Quantum" para analizar los estados del mercado, garantizando que las operaciones sólo se ejecuten cuando se cumplan determinadas condiciones estadísticas. Va más allá de los indicadores simples mediante el uso de un enfoque complejo de múltiples capas para la identificación de tendencias.
-
Entradas basadas en inteligencia: Utiliza un sistema de clasificación especializado para filtrar el ruido del mercado de baja probabilidad. .
-
Ejecución precisa: Incorpora protocolos avanzados OrderSend con detección integrada del modo de llenado para una ejecución rapidísima. .
-
Protección adaptativa: Calcula automáticamente los niveles óptimos de Stop Loss y Take Profit en función de los datos de los símbolos en tiempo real. .
-
Supervisión universal: Capaz de gestionar posiciones en todos los símbolos activos o de centrarse en un único gráfico con un solo botón. .