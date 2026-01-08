Pips Velocity Scalper
- Utilidades
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
aka 20pips reto pero dinámico. La precisión se une al rendimiento. Pips Velocity es un sistema de trading semiautomatizado diseñado para explotar. Al medir la "velocidad" de la acción del precio en relación con una media móvil, el EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad para capturas rápidas de pip .
-
Lógica: Entra manualmente en las operaciones cuando el precio alcanza un punto específico de acuerdo con su estrategia.
-
Estrategia Dual-Direccional: Cambia fácilmente entre señales de Compra y Venta en función del posicionamiento del precio respecto a la tendencia. .
-
Gestión inteligente del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss y un Take Profit personalizables. .
-
Ejecución instantánea: Optimización de la velocidad mediante ORDER_FILLING_IOC para garantizar que las órdenes se ejecuten inmediatamente al mejor precio. .
-
Este es un reto para convertir una cuenta de 20$ en una de más de 50000$ (compruebe el concepto en la captura de pantalla).