Pips Velocity Scalper

aka 20pips reto pero dinámico. La precisión se une al rendimiento. Pips Velocity es un sistema de trading semiautomatizado diseñado para explotar. Al medir la "velocidad" de la acción del precio en relación con una media móvil, el EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad para capturas rápidas de pip .

  • Lógica: Entra manualmente en las operaciones cuando el precio alcanza un punto específico de acuerdo con su estrategia.

  • Estrategia Dual-Direccional: Cambia fácilmente entre señales de Compra y Venta en función del posicionamiento del precio respecto a la tendencia. .

  • Gestión inteligente del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss y un Take Profit personalizables. .

  • Ejecución instantánea: Optimización de la velocidad mediante ORDER_FILLING_IOC para garantizar que las órdenes se ejecuten inmediatamente al mejor precio. .

  • Este es un reto para convertir una cuenta de 20$ en una de más de 50000$ (compruebe el concepto en la captura de pantalla).


Otros productos de este autor
TrendMaster XAU Pro EA
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
TrendMaster XAU Pro EA Precisión en oro. Potencia en silencio. Visión general: TrendMaster XAU Pro EA es un sofisticado sistema de seguimiento de tendencias diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en todos los marcos temporales. Construido sobre una base de lógica de convergencia y validación multiindicador, este EA se adapta con fluidez a los cambios del mercado, navegando silenciosamente el caos con propósito y precisión. Esencia estratégica: Mientras que la lógica completa sigue siendo p
EMA Crossover simple EA
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
Asesor Experto en cruces de EMA Un simple EA de seguimiento de tendencia que entra en operaciones basado en cruces de EMA. Cierra operaciones opuestas cuando las señales se invierten. Totalmente automático con tamaño de lote ajustable, deslizamiento y períodos de EMA. Características : Compra/Venta en cruces EMA rápidos vs. lentos Gestión automática de operaciones Número mágico para evitar conflictos Ajustes recomendados : Marco temporal: M15 Símbolo: XAUUSD recomendado EMA rápida: 21 EMA lenta:
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
Nombre del producto: AlgoV6 ATR Trend Breakout EA Descripción del Mercado: Visión general AlgoV6 es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza la lógica de Stop Loss/Take Profit dinámica basada en ATR y estrategias de ruptura de pivote para capturar tendencias fuertes a través de cualquier símbolo o marco de tiempo. Identifica inteligentemente pivotes máximos y mínimos para determinar la tendencia del mercado, y espera la confirmación antes de ejecutar las operaciones - un enfoque f
Claude bot
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
Claude bot v2.00 es un Asesor Experto versátil y fiable construido para estrategias adaptativas de seguimiento de tendencias a través de pares de divisas. Utilizando una combinación de medias móviles , ADX , ATR y filtros RSI , identifica tendencias estables al tiempo que minimiza las entradas falsas. El EA incluye un trailing stop inteligente y una lógica de punto de equilibrio para bloquear las ganancias tempranas y reducir las pérdidas rápidamente. ️ Visión general de la estrategia: Entr
The Discipline Firewall
Muhammad Nadeem Satti
Utilidades
️ Tome el control de su disciplina de trading ️ Deje de perder sus ganancias por exceso de operaciones y decisiones emocionales. El Discipline Firewall EA v3.10 actúa como su perro guardián personal, aplicando estrictas reglas de gestión de riesgos en tiempo real. Características clave de protección: Protección avanzada contra Drawdown: Bloquea automáticamente las operaciones si su reducción diaria supera el porcentaje o la cantidad en dólares establecidos. Seguimiento del valor en tiem
AutoShield SL TP Manager
Muhammad Nadeem Satti
Utilidades
Elimine el estrés manual de la gestión de riesgos con AutoShield. Esta utilidad aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada operación que abra, garantizando que ninguna posición quede desprotegida. . Protección universal: Detecta y actualiza automáticamente tanto las posiciones activas como las órdenes pendientes. . Compatibilidad con múltiples pares: Elija gestionar sólo el gráfico actual o todos los símbolos abiertos de su cuenta simultáneamente. . Interfaz visual clara: P
TEMA Pulse Crossover
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
Aproveche el poder de la detección de tendencias a alta velocidad con TEMA Pulse Crossover. Este EA utiliza una combinación única de una Media Móvil Exponencial Triple (TEMA) para la detección rápida de señales y una Media Móvil Simple (SMA) para la confirmación de tendencias. . Mediante el uso de TEMA, el algoritmo reduce el retraso que se encuentra típicamente en las medias móviles estándar, lo que permite entradas más rápidas. . Señales de precisión: Confirma las operaciones sólo cuando se p
Quantum Core AI
Muhammad Nadeem Satti
Asesores Expertos
Eleve sus operaciones con Quantum Core AI , un sofisticado Asesor Experto diseñado para el operador algorítmico moderno. Este EA utiliza una lógica de clasificación "Quantum" para analizar los estados del mercado, garantizando que las operaciones sólo se ejecuten cuando se cumplan determinadas condiciones estadísticas. Va más allá de los indicadores simples mediante el uso de un enfoque complejo de múltiples capas para la identificación de tendencias. Entradas basadas en inteligencia: Utiliza un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario