Easy Toolbar ist ein benutzerfreundliches Toolkit, das grundlegende Tools und Dienstprogramme bereitstellt, die Ihnen dabei helfen, den Markt zu analysieren, Benachrichtigungen zu erhalten und Handelsfaktoren schneller, genauer und viel einfacher zu berechnen.

Easy Toolbar wurde mit der Mission geboren, die Analyse-Tools von MT5 wirklich funktionieren zu lassen und mehr nützliche Dienstprogramme bereitzustellen.

Wenn Sie nicht vollständig von EAs abhängig sind und Ihre eigene Arbeit machen, um den Markt zu analysieren, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie!

Hauptmerkmale

Neue Art der Nutzung von Marktanalysetools

Einführung neuer wichtiger Objekt-Tools

Unverzichtbare Trading-Werkzeuge

Alert-Manager mit Multi-Channel-Unterstützung

Speichern/Laden von Charts und Vorlagen

Anzeigen/Verbergen/Löschen von Objekten mit 1-Klick

Flexibler Magnetmodus für präzises Zeichnen und Bearbeiten

Unterstützt helle, dunkle und unsichtbare Modi





Warum Easy Toolbar MT5 NOW kaufen?

Reich an Funktionen und einzigartig

Verringern Sie den Aufwand, sparen Sie Zeit und machen Sie die Arbeit der Marktanalyse weniger schmerzhaft

und machen Sie die Arbeit der Marktanalyse weniger schmerzhaft Saubere und benutzerfreundliche Toolbar, die leicht zu erlernen ist

ist Sparen Sie noch mehr Geld mit dem Early Bird Angebot

Wichtiger Hinweis: Dieses Tool funktioniert nicht im Strategy Tester. Bitte lesen Sie auch die Benutzerrichtlinien für weitere Details

1. Neue Art der Nutzung von Marktanalyse-Tools

- Werkzeuge direkt im Chart und gut gruppiert in der Menüleiste anzeigen

- Objekte viel schneller auswählen und zeichnen

- Objekte mit Live-Vorschau und ohne Mausklick erstellen

- Schnelles Setup am Ende anzeigen

- Schneller Zugriff auf freundliches Eigenschaften-Panel mit Live-Vorschau

- Komplexe Werkzeuge live anpassen, die standardmäßig nicht möglich sind

- Flexibler Magnetmodus für genaues Zeichnen und Bearbeiten im Hauptfenster und in Unterfenstern

- Und einige andere kleine Dinge

2. Bieten Sie wichtige Objektwerkzeuge, die fehlen

- Erweitertes Fadenkreuz mit wichtigen Marktdaten direkt auf der Maus

- Polylinie zum Zeichnen mehrerer Trends auf einmal

- Pfad zum Zeichnen mehrerer Trends mit Richtung

- Kreis zum Zeichnen von Kreisen (Warum ist dies nicht standardmäßig vorhanden?)

3. Lineal zum Messen von Punkten im Diagramm mit wichtigen Informationen

- Anzahl der Balken und Dauer

- Wertveränderung, Punkte und Prozent

- Gesamtvolumen

- Anzahl der bullischen und bearischen Balken

4. Trade Helper zur Berechnung der Handelsfaktoren

- Ordervisualisierung auf dem Chart mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

- Live-Anpassung des Visualisierungspanels und Voransicht Ihrer Handelsfaktoren

- Automatische Berechnung der Lot-Größe auf Basis des Risikos oder Festlegen der Lot-Größe, um Ihr Risiko zu kennen

- Risiko auf Basis der Kontowährung oder des Saldos/Eigenkapitals/der freien Marge

- Stop-Loss-Niveau in absoluten Werten, in Punkten oder angepasst auf Basis des Risikos

- Take-Profit-Niveau in absoluten Werten, in Punkten oder im Verhältnis Risiko/Belohnung

5. Alert Manager zum Einrichten und Empfangen von Benachrichtigungen

- Richten Sie Alarme ein, die Sie für unterschiedliche Symbole erhalten möchten

- 7 beliebte Bedingungen zur Auswahl: Kreuzen, Kreuzen nach oben, Kreuzen nach unten, größer als, kleiner als, Bewegung nach oben %, Bewegung nach unten %

- 4 zu benachrichtigende Kanäle: Terminal-Benachrichtigung, Terminal-Sound-Benachrichtigung, Handy-App-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung

- Filtern, aktualisieren, löschen Sie die Benachrichtigungen nach Ihren Bedürfnissen

6. Diagramme speichern und laden

- Diagramm als Bild speichern

- Objekte in Ihrem Arbeitsdiagramm speichern

- Gespeicherte Objekte laden und weiterarbeiten

- Diagramm als Vorlage speichern

- Diagrammvorlage und alte, noch verwaltete Objekte laden

7. Sofortiges Ein-/Ausblenden von Objekten mit 1-Klick

8. Sofortiges Löschen aller Objekte mit 1-Klick

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Handeln mit Easy Toolbar. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben!







