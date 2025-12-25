Beschreibung: Lassen Sie Ihr Kapital nicht länger ungeschützt. Trade Sentinel Pro ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das speziell für manuelle Händler mit MetaTrader 5 entwickelt wurde. Egal, ob Sie Gold (XAUUSD) skalieren oder mit wichtigen Paaren handeln, dieses Tool fungiert als Ihr automatisches Sicherheitsschild.

Es eröffnet keine Trades für Sie, sondern schützt die von Ihnen eröffneten Trades. Es schließt menschliche Fehler aus, sorgt dafür, dass jeder Handel sofort mit einem harten Stop-Loss versehen wird, und automatisiert die Gewinnmitnahme-Logik, die sich manuell unmöglich mit hoher Geschwindigkeit ausführen lässt.

🔥 Hauptmerkmale:

🛡️ Sofortiger Schutz: Automatisches Setzen von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in der Millisekunde, in der Sie einen Handel manuell eröffnen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über eine Internetunterbrechung, die Sie ungeschützt lässt.

💰 Smart Profit Locking: Enthält einen dynamischen Trailing Stop , der dem Kurs folgt, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

📉 Automatischer Teilschluss: Schließt automatisch 50 % Ihrer Position , sobald ein bestimmtes Gewinnziel (z. B. 100 Punkte) erreicht ist, und sichert so Geld auf der Bank, während Sie den Rest laufen lassen.

⚡ Native MQL5-Code: Gebaut mit reinem, leichtgewichtigem MQL5-Code (keine externen Bibliotheken). Er erzeugt keine Verzögerung und verbraucht nur minimale CPU-Ressourcen.

⚙️ Vollständig anpassbar: Steuern Sie SL/TP-Level, Trailing-Distanz und Partial-Close-Trigger direkt über das Eingabefeld.

Für wen ist es geeignet?

Scalper, die Geschwindigkeit brauchen.

Händler, die mit der Psychologie des Schließens von Geschäften kämpfen.

Jeder, der das Risikomanagement automatisieren und gleichzeitig die Kontrolle über die Eingaben behalten möchte.