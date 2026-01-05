KT NQ Spectra MT4

Geduld. Disziplin. Zeit.

Der KT NQ Spectra EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit.

Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein tatsächliches Potenzial zu erleben. Wie im professionellen Trading können verlustreiche Wochen oder sogar Monate auftreten. Das ist normal. Entscheidend ist die kumulative Performance über einen längeren Zeitraum.

Viele Grid- oder Martingale-Systeme zeigen zu Beginn schnelle Gewinne, enden jedoch fast immer mit einem vollständigen Kontoverlust. Dieser EA wurde entwickelt, um dieses Risiko zu vermeiden und sich stattdessen auf ein stabiles und kontrolliertes Wachstum zu konzentrieren.

Einführung