KT NQ Spectra MT4

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT NQ Spectra EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, pueden existir semanas o incluso meses con pérdidas. Esto es normal. Lo que realmente importa es el rendimiento acumulado en un período más largo.

Muchos sistemas grid o martingala muestran ganancias rápidas al inicio, pero casi siempre terminan con la pérdida total de la cuenta. Este EA ha sido desarrollado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento estable y controlado.

Introducción