KT NQ Spectra MT4

Cet EA est proposé à un prix de lancement anticipé. Le prix augmentera progressivement au fil des ventes et ne sera jamais réduit. Les premiers acheteurs bénéficient du meilleur tarif disponible.

Que faut-il faire pour réussir avec KT NQ Spectra EA ?

Patience. Discipline. Temps.

KT NQ Spectra EA repose sur une approche de trading concrète, utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance sur le long terme.

Cet EA est conçu pour être exploité dans la durée. Il est recommandé de le laisser fonctionner pendant au moins un an afin d’en révéler le véritable potentiel. Comme dans le trading professionnel, des semaines voire des mois négatifs peuvent survenir. C’est normal. Ce qui compte réellement, c’est la performance cumulée sur une période plus longue.

De nombreux systèmes de type grid ou martingale affichent des gains rapides au départ, mais se terminent presque toujours par une perte totale du compte. Cet EA a été conçu pour éviter ce type de risque et se concentrer sur une croissance progressive et maîtrisée.

Introduction

KT NQ Spectra EA est un système de trading professionnel clé en main, spécialement conçu pour le marché NASDAQ (USTEC) sur le timeframe H1. Il a été développé à partir de données historiques Dukascopy avec une qualité de modélisation de 100 % et a fait l’objet de tests approfondis de robustesse et de résistance dans différentes conditions de marché.

Les données historiques de prix sont réparties en différents régimes de marché, et chaque idée de trading est testée de manière répétée dans ces environnements à l’aide de serveurs haute performance. Seules les configurations d’entrée qui restent cohérentes dans toutes les conditions sont retenues. Ce processus garantit que la stratégie privilégie la stabilité, l’adaptabilité et la performance à long terme plutôt que des résultats sur-optimisés.

Cet EA est conçu pour trader le Nasdaq lorsque le prix passe d’une phase étendue ou corrective vers un environnement de marché plus stable et structuré. Le système attend d’abord que l’excès de momentum se calme, puis vérifie si le prix respecte toujours la structure de marché de niveau supérieur et les zones de référence clés. Les entrées ne sont envisagées que lorsque le prix s’ouvre à partir d’une zone de volatilité favorable et que le comportement interne du marché indique un retour à l’équilibre plutôt qu’une poursuite de l’accélération.

Une fois la position active, l’EA cherche à rester aligné avec la force du marché. Les positions sont gérées de manière dynamique et ne sont clôturées que lorsque le prix commence à s’affaiblir de façon cohérente par rapport à une moyenne mobile adaptative, ajustée aux conditions de marché changeantes. De plus, l’EA évite certaines périodes saisonnières durant lesquelles le comportement du Nasdaq est historiquement moins fiable, afin de concentrer les trades sur des phases de marché plus propres.

Une fois une configuration d’entrée robuste identifiée, l’EA divise la position en plusieurs ordres et les gère dynamiquement afin d’optimiser les sorties tout en favorisant la stabilité à long terme.

Configurations

  • Symbole : NASDAQ (USTEC)
  • Unité de temps : 1 heure
  • Dépôt minimum : $1300
  • Dépôt recommandé : $2600 (marge de sécurité supplémentaire en période de forte volatilité)
  • Paramètres d’entrée : Par défaut (aucun fichier set spécifique requis)
  • Broker : Indifférent (aucune condition particulière requise)
  • Compatible Prop Firm : Oui (swing trading)

Utilisez le Lot Size Finder afin de déterminer la taille de lot appropriée en fonction du solde de votre compte et de votre tolérance maximale au drawdown.

Cet EA est mis à jour chaque année afin de rester aligné avec l’évolution des conditions et des régimes de marché. Lorsqu’une nouvelle mise à jour est publiée, vous recevrez une notification dans vos messages MQL5. Veuillez appliquer les mises à jour uniquement pendant le week-end et seulement après la clôture complète de toutes les positions de la version précédente.

Les résultats de backtest ne reflètent pas pleinement le potentiel réel de cet EA. Les algorithmes sont conçus pour s’adapter et performer en conditions de marché réelles au fil du temps, en particulier durant l’année suivant la dernière mise à jour. La patience est essentielle. Accordez au moins un an de trading en conditions réelles afin que la stratégie démontre toute sa robustesse.

Fonctionnalités

  • N’utilise pas de techniques à haut risque telles que le grid, la martingale, le hedging ou les stratégies de moyennage.
  • Les trades sont protégés par des stop-loss et take-profit intégrés et masqués, réduisant l’exposition aux interventions du broker ou au stop-hunting.
  • Aucun fichier set spécial ni réglage personnalisé n’est requis. Les paramètres par défaut sont optimisés pour les conditions actuelles du marché.
  • Toutes les positions sont clôturées avant la fin de la séance du vendredi afin d’éliminer le risque de gaps de week-end ou de mouvements de prix soudains.
  • Paramètres simples, faciles à utiliser et à comprendre.

L’EA évite les tactiques à haut risque telles que le grid trading, le hedging ou la martingale. Il adopte au contraire une approche disciplinée et transparente, acceptant aussi bien les trades gagnants que perdants comme une composante naturelle du trading. Le succès à long terme repose sur le maintien d’un gain moyen supérieur à la perte moyenne, permettant une croissance régulière du capital.


Avertissement sur les risques : Toute activité de trading comporte des risques, et les pertes font partie intégrante du trading réel. Les performances passées, y compris les backtests, ne garantissent pas les résultats futurs. Les Expert Advisors suivent une logique prédéfinie et ne peuvent pas s’adapter à toutes les situations de marché. Les conditions de marché, la volatilité et les facteurs liés au broker peuvent affecter les performances. Tradez toujours avec une gestion du risque appropriée et des attentes réalistes.

