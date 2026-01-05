忍耐。規律。時間。

KT NQ Spectra EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な刺激や一時的な成果ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。

本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを十分に体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間にわたるドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。

多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的には口座破綻に至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。

イントロダクション