KT NQ Spectra MT4
- Experts
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Segnale live ICMarkets: Clicca qui
Questo EA viene introdotto a un prezzo iniziale di lancio. Il prezzo aumenterà progressivamente con l’aumento delle vendite e non verrà mai ridotto. Gli acquirenti iniziali ottengono il miglior prezzo disponibile.
Cosa è necessario fare per avere successo con KT NQ Spectra EA?
Pazienza. Disciplina. Tempo.
KT NQ Spectra EA si basa su un approccio di trading reale utilizzato da trader professionisti e gestori di fondi privati. La sua forza non risiede nell’emozione a breve termine, ma nella costanza nel lungo periodo.
Questo EA è progettato per essere utilizzato nel tempo. Si consiglia di mantenerlo attivo per almeno un anno per sperimentarne il reale potenziale. Come nel trading professionale, possono verificarsi settimane o persino mesi in perdita. È del tutto normale. Ciò che conta davvero è la performance cumulativa su un periodo più ampio.
Molti sistemi grid o martingale mostrano profitti rapidi all’inizio, ma quasi sempre finiscono con il collasso del conto. Questo EA è stato sviluppato per evitare tali rischi e concentrarsi invece su una crescita stabile e controllata.
Introduzione
KT NQ Spectra EA è un sistema di trading professionale plug-and-play, progettato specificamente per il mercato NASDAQ (USTEC) sul timeframe H1. È stato sviluppato utilizzando dati storici Dukascopy con qualità di modellazione al 100% ed è stato sottoposto a estesi test di robustezza e stress in diverse condizioni di mercato.
I dati storici dei prezzi vengono suddivisi in diversi regimi di mercato e ogni idea di trading viene testata ripetutamente in tali contesti tramite server ad alte prestazioni. Vengono selezionate solo le configurazioni di ingresso che mantengono coerenza in tutte le condizioni. Questo processo garantisce che la strategia sia costruita per la stabilità, l’adattabilità e le prestazioni di lungo periodo, piuttosto che per risultati eccessivamente ottimizzati.
Questo EA è progettato per operare il Nasdaq quando il prezzo passa da una fase estesa o correttiva a un ambiente di mercato più stabile e strutturato. Il sistema attende innanzitutto che l’eccesso di momentum si riduca, quindi verifica se il prezzo continua a rispettare la struttura di livello superiore e le principali zone di riferimento. Gli ingressi vengono considerati solo quando il prezzo apre da un’area di volatilità favorevole e il comportamento interno del mercato mostra segnali di ritorno all’equilibrio, piuttosto che di ulteriore accelerazione.
Una volta che l’operazione è attiva, l’EA si concentra sul rimanere allineato con la forza del mercato. Le posizioni vengono gestite in modo dinamico e vengono chiuse solo quando il prezzo inizia a indebolirsi in modo costante rispetto a una media mobile adattiva che si adegua alle mutevoli condizioni di mercato. Inoltre, l’EA evita specifici periodi stagionali in cui il comportamento del Nasdaq tende a essere meno affidabile, aiutando a mantenere le operazioni focalizzate su fasi di mercato più pulite.
Una volta selezionata una configurazione di ingresso solida, l’EA suddivide l’operazione in più posizioni e le gestisce dinamicamente per supportare uscite coerenti con la stabilità di lungo periodo.
Configurazioni
- Simbolo: NASDAQ (USTEC)
- Timeframe: 1 ora
- Deposito minimo: $1300
- Deposito consigliato: $2600 (margine di sicurezza aggiuntivo in mercati altamente volatili)
- Impostazioni di input: Predefinite (non sono richiesti file set speciali)
- Broker: Qualsiasi (non sono richieste condizioni particolari)
- Compatibile con Prop Firm: Sì (swing trading)
Utilizza il Lot Size Finder per determinare la dimensione del lotto corretta per questo EA in base al saldo del conto e alla tolleranza massima al drawdown.
Questo EA viene aggiornato annualmente per rimanere allineato alle mutevoli condizioni e regimi di mercato. Quando viene rilasciato un nuovo aggiornamento, riceverai una notifica nei messaggi MQL5. Applica gli aggiornamenti solo durante il fine settimana e solo dopo che tutte le operazioni della versione precedente sono state completamente chiuse.
I risultati dei backtest non riflettono pienamente il potenziale di questo EA. Gli algoritmi sono progettati per adattarsi e performare nel tempo in condizioni di mercato reali, in particolare durante l’anno successivo all’ultimo aggiornamento. La pazienza è fondamentale. Consenti almeno un anno di trading reale affinché la strategia dimostri la sua reale efficacia.
Caratteristiche
- Non utilizza tecniche ad alto rischio come grid, martingale, hedging o strategie di mediazione.
- Le operazioni sono protette tramite stop-loss e take-profit nascosti integrati, riducendo l’esposizione all’interferenza del broker o allo stop-hunting.
- Non sono necessari file set speciali o impostazioni personalizzate. I parametri predefiniti sono ottimizzati per le condizioni di mercato attuali.
- Tutte le operazioni vengono chiuse prima della fine della sessione di trading del venerdì, eliminando il rischio di gap del weekend o improvvisi movimenti di prezzo.
- Input semplici, facili da usare e da comprendere.
L’EA evita tattiche ad alto rischio come il grid trading, l’hedging o i metodi martingale. Segue invece un approccio disciplinato e trasparente che accetta sia le operazioni vincenti che quelle perdenti come parte naturale del trading. Il successo a lungo termine deriva dal mantenere un profitto medio superiore alla perdita media, consentendo una crescita costante del capitale nel tempo.
Avvertenza sui rischi: Qualsiasi forma di trading comporta dei rischi e le perdite fanno parte del trading reale. Le performance passate, inclusi i backtest, non garantiscono risultati futuri. Gli Expert Advisor seguono una logica predefinita e non possono adattarsi a tutte le situazioni di mercato. Le condizioni di mercato, la volatilità e i fattori legati al broker possono influire sulle prestazioni. Opera sempre con una gestione del rischio adeguata e aspettative realistiche.