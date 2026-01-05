KT NQ Spectra MT4

Paciência. Disciplina. Tempo.

O KT NQ Spectra EA é baseado em uma abordagem de trading do mundo real, utilizada por traders profissionais e gestores de fundos privados. Sua força não está na empolgação de curto prazo, mas na consistência de longo prazo.

Este EA foi projetado para ser operado ao longo do tempo. Recomenda-se mantê-lo ativo por pelo menos um ano para experimentar seu verdadeiro potencial. Assim como no trading profissional, podem ocorrer semanas ou até meses de perdas. Isso é normal. O que realmente importa é o desempenho acumulado ao longo de um período mais longo.

Muitos sistemas de grid ou martingale apresentam lucros rápidos no início, mas quase sempre terminam em estouro da conta. Este EA foi desenvolvido para evitar esse tipo de risco e focar em um crescimento estável e controlado.

Introdução