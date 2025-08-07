Niguru XGold
- Bibliotheken
- Nino Guevara Ruwano
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🎯 Wir stellen Ihnen den Smart Moving Average-basierten EA vor!
Dieser Expert Advisor wurde für den effizienten und sicheren Handel entwickelt und ist perfekt für XAU (Gold) und verschiedene Forex-Paare.
🔍 Hauptvorteile:
✅ Einfache, benutzerfreundliche Oberfläche - ideal für Anfänger und erfahrene Trader gleichermaßen
✅ Keine Notwendigkeit für TP oder SL - jeder Handel wird automatisch auf der Grundlage des entgegengesetzten Preissignals geschlossen
✅ Single-Shot-Modus - für bessere Kontrolle
✅ Sicherere Strategie - kein Martingale, kein Grid
💼 Sofort einsatzbereit ohne kompliziertes Setup - die ideale Wahl für intelligentes, diszipliniertes Handeln!