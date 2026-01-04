PATO Matrix (Candle Hunter) – Professioneller Kursanalysator mit 5 Zeitrahmen





Kurzbeschreibung: Erhalten Sie einen Überblick über den Markt in einem einzigen Fenster! Sehen Sie die Trendstärke in 5 verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig.





Spezieller Price-Action-Algorithmus für BTC, Gold und Forex-Paare.





Detaillierte Beschreibung: Herkömmliche Indikatoren sind langsam. PATO Matrix Pro verwendet einen speziellen Price-Action-Thrust-Algorithmus, der den Kampf zwischen Bullen und Bären innerhalb der Candlesticks analysiert.





Ermöglicht Ihnen, sowohl kurzfristige (Scalp) als auch mittelfristige Trends auf einen Blick zu erkennen.





Hauptmerkmale:





5 in 1 (Standard): Überlagert M5-, M10-, M20-, M30- und H1-Charts in einem einzigen Fenster. Sorgt für einen übersichtlichen Bildschirm.





Intelligenter Algorithmus: Berechnet das Verhältnis von Kerzenkörper und Docht, um das tatsächliche Momentum zu ermitteln. Schützt vor Fallen.





Volatilitätsfreundlich: Automatische Skalierung verhindert Chartverzerrungen auch bei plötzlichen Kursbewegungen.





Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Durch Ändern der Standard-Periodeneinstellung können Sie den Trend über längere Zeiträume beobachten. Das Ergebnis ist eine beeindruckende visuelle Darstellung.

Beste Währungspaare: Dieser Algorithmus ist speziell für trendstarke und volatile Assets optimiert:





🪙 Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin) usw.

🏆 Rohstoffe: XAUUSD (Gold), Silber, Brent-Öl usw.

💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.





Anwendung:





Starker Trend: Wenn alle Linien die gleiche Farbe annehmen (z. B. Blau), bedeutet dies, dass der Markt stark in eine Richtung tendiert. Dies ist der sicherste Zeitpunkt für einen Einstieg in eine Position.





Korrekturchancen: Wenn die dicke Linie (H1) nach oben zeigt und die dünnen Linien (M5–M10) nach unten zeigen, bietet sich eine Kaufgelegenheit („Buy Dip“).





Funktionsweise: Dieser Indikator berücksichtigt nicht nur den Schlusskurs. Es analysiert den „Kampf“ innerhalb jeder Kerze:





Körperstärke: Berechnet die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs (bestimmt die Richtung).





Dochtkampf: (Schlusskurs - Tiefstkurs) repräsentiert die Stärke der Bullen, (Hochkurs - Schlusskurs) die Stärke der Bären.





Matrixstruktur: Diese Berechnung wird simultan für M5 bis H1 (oder 5 ausgewählte Perioden) durchgeführt, nicht nur für einen einzelnen Zeitrahmen, und alle Ergebnisse werden in einem Fenster überlagert.





Vorschlag: Fügen Sie der Beschreibung folgenden Hinweis hinzu: „Warten Sie, bis die Kerze im relevanten Zeitrahmen geschlossen ist, um das Signal zu bestätigen.“ Dies ist kein Fehler, sondern liegt in der Natur von MTFs. Holen Sie sich jetzt einen der fortschrittlichsten Price-Action-Oszillatoren in MQL5.